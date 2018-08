Alonso no descarta volver a la Fórmula 1: “¿Por qué cerrarme puertas si tengo una buena oportunidad?”

Alonso anunció su retirada de la Fórmula 1 para el año que viene Asegura estar frustrado tras sus años en McLaren

Fernando Alonso se ha pronunciado sobre los motivos que le han llevado a abandonar la Fórmula 1 de cara a la temporada 2019. El piloto español se encuentra en Inglaterra, donde va a disputar las 6 horas de Silverstone y no ha dudado en mostrar sus impresiones sobre su marcha, a la vez que deja una puerta abierta a una posible vuelta al paddock del Gran Circo.

“Estoy pilotando a mi mejor nivel. ¿Por qué cerrarme puertas si puedo tener una buena oportunidad en el futuro? Soy joven, no tengo 45 años, y me siento fuerte. Este año estoy corriendo 27 carreras. He pensado en parar y por eso lo he hecho. Pero quién sabe… ¿Por qué he parado? Pues como dije en el vídeo tengo otros desafíos más excitantes que los que me puede ofrecer la F1 ahora mismo. He estado disfrutando de grandes momentos en la F1 durante 17 años. He conseguido más de lo que soñaba cuando empecé en 2001″, aseguró Fernando, dejando claro que la decisión de abandonar la Fórmula 1 no es definitiva.

Los motivos por los cuales ha dejado la Fórmula 1 en este momento están relacionados con las posibilidades de los pilotos de actuar en pista en un momento en el que domina la tecnología de forma exagerada. “Ahora mismo, la acción en pista no es la que yo soñaba cuando empecé en la F1. La acción en pista que experimenté en otros años era distinta. Los dos últimos años han sido tristes y frustrantes por la falta de resultados. He parado porque la acción en pista ahora mismo para mí es bastante pobre. Cuando se habla más de cosas que no pasan en pista, cuando se habla de polémicas y mensajes de radio mal asunto. Hay otras opciones que ofrecen más acción y felicidad por eso he tomado esta decisión”.

La decisión sobre su futuro más inmediato, que podría estar en la Indycar, no será desvelado por el piloto asturiano hasta dentro de unos meses. “No puedo confirmar lo que voy a hacer hasta que pasen un par de meses. En octubre más o menos. Vamos a vivir un largo camino de predicciones”, zanjó.