Las Fallas de Valencia son las fiestas por excelencia de la Comunidad Valenciana que mezclan tradición, sátira, arte, fuego y mucho ruido. La ansiada cremà, el momento más esperado donde se prende fuego a los monumentos de cartón o madera, es este martes día 19 de marzo y es por esto que desde este fin de semana la ciudad se llena de turistas.

Valencia ofrece infinidad de propuestas culturales y gastronómicas para disfrutar de unos días intensos en la ciudad al margen de las Fallas. Pero nos queremos centrar en el plan más dulce de todos, el de encontrar la mejor pastelería para hacer un break entre plan y plan y disfrutar de los mejores dulces de la capital valenciana.

Se trata de Pepina Pastel, una pastelería que debes descubrir estas Fallas si estás en Valencia. Sus propuestas son innovadoras y, además, con motivo de la fiesta, han sacado a la venta productos de lo más falleros. Todo está elaborado en su obrador propio y cuentan con dos tiendas en el barrio de Ruzafa y en Alzira.

Y lo mejor de todo: si no tienes pensado viajar a Valencia podrás descubrir sus productos desde casi cualquier punto de España y en tan sólo 48 horas gracias a su envío a domicilio disponible en su página web.

Duces 100% Fallas

Pepina Pastel se ha preparado a lo grande para vivir las Fallas 2024. En su céntrica tienda de Ruzafa podrás pararte a disfrutar con tranquilidad de sus dulces más falleros, destacando la tarta viral Pepichurros y el nuevo Pepibunyol. Dos productos únicos de parada obligatoria.

La tarta Pepichurros se ha vuelto completamente viral en las redes sociales desde su lanzamiento. Está elaborada con chocolate a la taza Valor y trocitos de churros, su textura es cremosa como un coulant y una vez la pruebas, es muy difícil dejar de comerla. En su tienda, podrás sentarte a comértela o llevártela a casa.

El Pepibunyol está elaborado con una ganache montada de calabaza y cremoso de chocolate en su interior. La cobertura está hecha de chocolate y azúcar. Su textura interior es súper cremosa y en la boca se produce una explosión de sabor que recuerda al sabor de los auténticos buñuelos.

Estos dos increíbles productos son exclusivos de Fallas por lo que el 19 de marzo desaparecerán de su carta así que hay que aprovechar rápido para disfrutarlos. Además se pueden adquirir por separado o en pack.

Envío a domicilio de Pepina Pastel

Si tienes la mala suerte de no poder disfrutar de las Fallas 2024 no pasa nada. No te quedes con ganas de probar los productos más valencianos que ha lanzado el obrador artesano Pepina Pastel. Gracias a su servicio de delivery, podrás saborear los mejores dulces de La Terreta desde cualquier punto de la Península y en tan solo 48 horas.

La posibilidad de recibir en casa los productos de Pepina Pastel hace que sean un regalo perfecto para cualquier ocasión o celebración. Por ejemplo el Día del Padre que se celebrará el próximo 19 de marzo. Y encima el obrador valenciano ha lanzado un pack muy especial disponible para toda la Península.

Se trata de un pack súper completo que incluye lo siguiente: una taza, una mini pepichurros, un pepibunyol y una cajita de 6 pepiboms de cerveza negra de edición especial. Lo mejor es que se puede comprar con antelación y elegir el día que quieres que tu padre lo reciba.