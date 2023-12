Navidades sibaritas sin cocinar

Las vacaciones deberían ser vacaciones al completo. Y demasiado a menudo, la pesada (aunque también gratificante y, al menos esos días, muy valorada) tarea de cocinar recae siempre en unos pocos (casi siempre, pocas) que se pasan horas entre ollas, langostinos y hornos. Liberémoslos. Libérese. Hoy les traemos soluciones ideales para disfrutar de estas fiestas y dejar que cocinen los profesionales. Chefs de renombre, marcas de quinta gama de auténtico lujo y caterings de esos que no defraudan nunca.

Empezamos por estos últimos. En Madrid tenemos a Juani Reinoso y su Juayita ME MATA!, un catering de lo más recomendable y que se puede personalizar totalmente en función de los gustos o el presupuesto de los clientes. Esta ejecutiva reconvertida en empresaria gastro se ha rodeado de un equipo eficaz y muy profesional, y cuenta con una red de proveedores de excepcional calidad como Discarlux o Pescaderías Coruñesas. Además de esa gran capacidad de adaptarse al cliente, el catering ‘con alma’ de Juana es sumamente artesanal y aboga por el desperdicio cero. No en vano, entre sus clientes se encuentra la CEOE y la Audiencia Nacional. Eso es señal de que se come bien.

También hay sitios de comida preparada para recoger, más modestos, pero que solucionan más de una papeleta con felicísimo resultado. Acabamos de descubrir uno muy correcto en el madrileño barrio de Montecarmelo que no puedo dejar de recomendarles. Se trata de Dalia (Monasterio de Silos, 73), cuya propietaria elabora platos ideales para estas fechas, como toda clase de asados, pavita asada, entrantes, caldo navideño… ¿Un consejo para los entrantes? La empanada de pollo con salsa barbacoa, jugosa y sabrosa.

No es una solución para un banquete de gala, pero sí funciona muy bien para estos días en los que proliferan las comidas y cenas con amigos en domicilios y uno quiere quedar como un señor. Ciro Cristiano, propietario del multipremiado restaurante Baldoria, acaba de abrir su pasta bar, Beata Pasta, que está arrasando ya en la capital. Además, cuenta con un servicio de delivery a base de ‘kits’ a través de los que el cliente recibe el plato de pasta deconstruido junto con su receta para terminar de realizarlo tranquilamente en su hogar, siguiendo las indicaciones virtuales del chef gracias a un código QR, y así poder disfrutarlo en su punto óptimo sin esforzarse demasiado.

Si quieren algo con sello de autor, y son de Madrid o les toca pasar estas fechas por aquí, el chef Yong Wu Nagahira ofrece un exclusivo servicio de take away para Nochebuena y Nochevieja en su restaurante Ikigai Flor Baja, muy conocido entre los foodies capitalinos por su original fusión de las cocinas japonesa, asiática y francesa. Hay sugerencias tan exquisitas como el dorayaki de foie, el edamame al ajillo, la sopa de miso o un tartar de salmón y trufa, además de sus deliciosos nigiris, tanto clásicos como de fusión. Eso sí, no lo dejen para último momento, porque exige reserva previa de, al menos, 24 horas, y estará disponible para un número determinado de pedidos.

Delicias en todo el país

Si buscamos un sitio que esté operativo en todo el territorio nacional, es de justicia mencionar el servicio de comida preparada de El Corte Inglés, que con motivo de las Navidades cuenta con una carta bastante apetitosa y que se puede gestionar online para Nochebuena, Nochevieja y la noche de Reyes. El salpicón de pulpo, la pularda rellena y el bacalao pilpil son los tres imperdibles.

No hay Navidad sin Cascajares, ciertamente. Capón (la estrella), cochinillo, corderito lechal, pato, pavo relleno…, esta empresa de Valladolid (que empezó con una inversión de 160.000 pesetas) es un imprescindible de muchas, muchas mesas en todo el país. Además, están involucrados en muchas iniciativas solidarias, como sus famosas galas de subasta, para devolver a la sociedad parte de lo que esta le ha dado.

Para un combo perfecto, Can Beach ha sacado una guarnición tipo compota elaborada con manzanas Pink Lady y especias, muy rica, que combina a la perfección con todo tipo de asados gracias a su equilibrio entre dulzura y acidez, fiel reflejo de esas riquísimas manzanas de temporada y origen nacional.

Senén González, desde Vitoria, y su famosísima y archipremiada tortilla también pueden ofrecernos bocados deliciosos para estas fechas, sobre todo para el picapica inicial. Además de la tortilla (con versión de trufa, muy para los días que nos llegan), hay otras cosas muy, muy buenas, como el pincho de huevo frito (de diez), las láminas vegetales (para los más cocinillas, muy versátiles) o las croquetas, estupendas.