¿No os pasa que en algunas ocasiones intentáis en casa hacer una receta como la de vuestro restaurante favorito y os sale rico, pero no igual ni por una casualidad? A mí me pasa continuamente y me pregunto: ¿Cómo lo harán para que su plato quede de esa forma tan deliciosa?

Y es que, como reza el refrán, cada maestrillo tiene su librillo. Es decir, las recetas están hechas con cariño, pero sobre todo con secretos que sólo unos pocos conocen y por eso tienen el exitazo que tienen. Estas son algunas de las recetas súper secretas que nos acompañan muchos días en el viaje de disfrutar de los momentos y, en definitiva, también de la vida.

Telepizza y su nueva receta mejorada

¿Por qué las pizzas de Telepizza están tan deliciosas, por ejemplo? Porque el secreto, sencillamente, está en la masa. Un mensaje que, además, ha sido su seña de identidad desde que comenzó su andadura en 1987 y que ha hecho de sus pizzas las más famosas de nuestro país.

La marca pionera en comida a domicilio en España, que además acaba de mejorar su receta, se ha ganado el cariño de sus clientes porque lleva alegrándonos la vida y los días más divertidos desde hace 35 años. Una final de la Eurocopa, un peliculón, una tarde de charlas o una reunión informal con familiares siempre son sinónimo de pedir Telepizza porque su sabor nunca falla y porque gusta a todo el mundo.

Telepizza lleva más de tres décadas elaborando su propia masa, lo que hace que sus pizzas se diferencien de cualquier otra marca. Es más, se trata de la única marca del sector QSR –restauración– que lo hace con un proceso único que han perfeccionado día a día.

El proceso de elaboración tiene una duración de siete días, de los cuales tres están dedicados a la fermentación de la masa. Tras ello, y con un producto de calidad, los maestros pizzeros de Telepizza dedican entre 3 y 4 minutos al amasado, estiran la masa para conseguir una base perfecta antes de poner la salsa de tomate, el queso y el resto de los ingredientes. El horneado depende del tamaño de la pizza, pero suele estar entre los 5 y los 7 minutos, el tiempo justo para que su esponjosidad y sabor final sea inconfundible.

Ahora, cuando cumple 35 años, Telepizza ha renovado su imagen, tiene nuevas formas de comunicarse con nosotros, con sus clientes, y, además, ha lanzado una nueva receta mejorada en masa, queso y tomate que nos vuelve aún más locos.

Una masa más esponjosa, un queso más cremoso y una salsa de tomate natural con más sabor

La receta, por supuesto, sigue siendo secreta, pero ahora tiene una masa más esponjosa y consistente sobre la que ponen un nuevo queso más cremoso y bien dorado para que las telepizzas lleguen siempre calientes, así como un tomate que da un sabor buenísimo debido a la mezcla de diferentes tomates naturales y condimentados con más de seis variedades de especias, entre ellas el orégano.

Las pizzas de Telepizza seguirán estando en nuestros momentos más divertidos, como lleva haciendo 35 años, pero ahora con una nueva receta que levanta aún más pasiones.

Coca-Cola, una bebida con una fórmula indescifrable

Coca-Cola es otro ejemplo de misterio para sus clientes. No importa que decenas de marcas se lancen a copiar su sabor y textura, ya que nunca lo consiguen. Al igual que Telepizza, hay un secreto en el seno de la marca que nos encanta, aunque no sepamos cuál es, así que seguiremos día a día poniendo hielo en un vaso y refrescándonos en días de calor o momentos de relax.

La receta de Coca-Cola fue creada en 1886 por un farmacéutico de Atlanta, John S. Pemberton, y aunque sabemos que en un principio la bebida tenía cocaína de la hoja de coca y extractos ricos en cafeína de la nuez de la cola, ahora nadie sabe ni una palabra de la fórmula original.

Sí que sabemos que la mezcla se hizo con agua carbonatada –de ahí las burbujas– y causó furor entre las primeras personas que lo tomaron. Pemberton decidió que lo vendería y así fue: puso vasos a la venta por cinco centavos.

De ahí sólo ha ido creciendo, no sólo por su receta secreta, sino también por la forma de hacer publicidad –fue la primera marca en ser portada de la revista ‘Time’– en diferentes partes del mundo para dar a conocer esa bebida color caramelo con burbujas que nadie ha descifrado jamás.

Hershey’s, el chocolate de los chocolates

Para tener un sabor súper especial, el chocolate Hershey’s, al igual que las dos recetas anteriores de Telepizza y Coca-Cola, tiene un proceso de elaboración secreto. Esta casa chocolatera nace en 1894 de la mano del empresario chocolatero Milton Hershey y desde entonces ha endulzado la vida de millones de personas, pero siempre guardando con celo su proceso de elaboración e, incluso, alguno de sus ingredientes.

¿Otro secreto? Los chocolates de Hershey’s fueron los dulces que comían de postre, dándoles energía, los soldados del ejército de EEUU durante la II Guerra Mundial.

Lo que sí que sabemos es que la elaboración se hace mediante una lipólisis parcial de la leche, lo que sintetiza el ácido butírico y estabiliza la leche de una posterior fermentación. De esta manera, es como Hershey’s consigue ese toque de amargor en sus chocolates que le han hecho tan característico, sobre todo frente a otras marcas chocolateras internacionales. Más allá de eso, la marca protege de manera férrea tanto los ingredientes como la forma de elaboración.

Lea & Perrins, una salsa misteriosa

Cuando la casualidad encuentra un gran producto, así es como salsa Worcestershire Lea & Perrins ha aparecido en nuestras vidas. Pero, además de todo esto, tan práctico, la historia de esta salsa es bien interesante.

A finales del S. XIX, momento en el que parece que surgen todas las sorpresas, los farmacéuticos británicos Lea y Perrins prepararon un barril de vinagre picante para un cliente, el Sr. Marcus Sandy; sin embargo, quedó olvidado y fermentó. De ahí nacería este producto conocido como salsa inglesa, de un descuido y de la casualidad.

No la iban a desestimar, así que comenzaron a ponerla en pequeñas botellas y esta salsa envejecida llegó a prácticamente todo el mundo para poner un toque chispeante a los cócteles como el Bloody Mary, una pizca de sabor especial a los deliciosos steak tartar o dar una pincelada británica a platos asiáticos como, por ejemplo, los dim sum o empanadillas al vapor.

En este momento, la receta sigue siendo un misterio para todos, es un secreto que no se ha desvelado y sólo unos pocos conocen los ingredientes exactos de esta salsa. Aunque sí que sabemos que entre sus ingredientes figuran el vinagre de Malta, la melaza, el azúcar, chalotas, ajos, salsa de tamarindo o el clavo de olor, que se meten en barricas de madera y se dejan macerar.