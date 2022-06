Sanfermines 2022 llegará con más fuerza que nunca, después de la pandemia significará la vuelta a la normalidad más absoluta. Las fiestas por excelencia de Navarra tienen como protagonista los toros y la fiesta. Después de aplazar esta celebración durante años, en el calendario debemos señalar unos días de fiesta que no serán claves en todos los sentidos. Disfrutar del verano y de la actividad que será la puerta de entrada a la normalidad, se producirá en estos lugares, toma nota de qué días y dónde es festivo por las fiestas de Sanfermines 2022.

Sanfermines 2022: Qué días y dónde es festivo

Del 6 al 14 de julio se celebrarán los Sanfermines 2022. Unos días en los que se sentirán las canciones, se disfrutará de la fiesta, las bebidas y la comida de un lugar que hay que visitar. En estas fechas personas de todo el país acuden a Navarra en busca de una celebración inigualable en el mundo.

Artistas, escritores, personalidades de todo el planeta han decidido sentir la emoción de las Sanfermines. Correr delante de un toro, sentir como el resto de los corredores nos permiten saber en primera persona la emoción de la lucha del ser humano con la naturaleza. Sanfermines es mucho más que lo que se ve, son emociones en estado puro.

Durante una semana Pamplona se transforma por completo. La vida se expande por sus calles repletas de gente. El turismo es una realidad que ayuda a hosteleros y restauradores a empezar el verano con fuerza. Después de dos años sin Sanfermines las perdidas han sido enormes, este 2022 recuperaran un poco de aire para seguir respirando. Sobreviviendo en estos días de celebraciones.

San Fermín es el patrón de Navarra, los sanfermines se celebran en Pamplona, pero no es festivo en la ciudad. Aunque se celebren los Sanfermines Pamplona no se detiene y excepto los trabajadores del consistorio, el resto de los trabajadores siguen el curso normal de un día laboral. En medio de las fiestas muchos optan por empezar vacaciones, aunque en el calendario no esté en rojo.

Este inicio de julio será muy especial para los habitantes de Pamplona, de toda Navarra y del país. Se celebrarán los Sanfermines que atraen año tras año a miles de visitantes. La ciudad, el entorno y toda la comunidad recibirá con los brazos abiertos a esas personas que llegarán esperando una fiesta auténtica que ha tardado mucho en volver.