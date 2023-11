García (KPMG): «En la lucha climática se necesitan materializar las buenas intenciones y tener financiación»

Germán García, director de Net Zero Advisory, Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España, destaca que hay varios retos alrededor de la descarbonización de la economía. «Potenciar las energías renovables y dejar los combustibles fósiles; la financiación que no llega a la velocidad que debería y poner a la naturaleza y las personas en el centro de la estrategia», explica en las II Jornadas OKGREEN, celebradas en la Fundación Giner de los Ríos de Madrid y organizadas por OKDIARIO.

Detalla, además, y en primer lugar, que el «objetivo cero es un concepto nuevo en la gestión del Cambio Climático, se reduce a una idea: dejar de acumular CO2 en la atmósfera. Desde el punto de vista de las empresas, éstas deben hacer todos los esfuerzos para reducir al máximo sus emisiones y el remanente que no puede reducir, lo debe neutralizar y retirarlo de la atmósfera y retenerlo en el tiempo para dejar de acumular».

Es posible llegar al cero, ha preguntado Vicente Gil, el moderador y periodista de OKDIARIO, al directivo de KPMG. «Hay modelos de negocio que sí, que lo conseguirán, pero no todos los sectores de la economía lo conseguirán. A día de hoy seguimos dependiendo de los combustibles fósiles, por ejemplo, aunque avanzan las tecnologías y en el futuro esperemos que no emitamos para no retirar», detalla.

García, defiende, que la gestión de las acciones que se plantean en la COP28 en Dubai, cree que hay grandes objetivos como «potenciar las energías renovables, triplicar la producción; reducir las emisiones con los combustibles fósiles, hablan del compromiso de determinadas empresas dejen de lado los combustibles fósiles o el gas, y el acceso a la financiación es vital. Ha habido grandes promesas, la realidad es que esa financiación que no llega con la velocidad que debería. Y, además, el posicionar a la naturaleza y a las personas en el centro de la estrategia climática. Tenemos que llevar a cabo una transición justa para todos los países que tienen menos oportunidad a día de hoy».

Cree que hay varias velocidades, y por ello, García comenta que en este momento «hay buenas intenciones, pero hay que materializarlas. En este momento, la contribución de los países a la lucha climático es baja y estamos muy lejos de objetivos en descarbonización. El Fondo Verde por el Clima no está llegando, por ejemplo, a pesar del anuncio del aumento de las cifras. Estamos lejos, es así, aunque se ha visto una mejora. Guterres, de la ONU, dijo que estamos ante la batalla más importante de nuestras vidas y la vamos perdiendo».