Mikel Merino: «No me podía creer el gol, he tardado un par de segundos en darme cuenta»

Mikel Merino fue el héroe de España en el partido de cuartos de la Eurocopa ante Alemania. El centrocampista de la Real Sociedad, que saltó al terreno de juego en la segunda parte, marcó el gol salvador de la selección española, un tanto con un remate de cabeza en el minuto 119 de la prórroga. Tras acabar el partido, Merino analizó ese épico tanto y el triunfo español en estos cuartos de la Eurocopa.

«Estoy muerto, la verdad. La adrenalina me está pasando factura ahora. Ha sido un momento único. Se resume en un gol en el minuto 119… pero hay mucho trabajo colectivo e individual. Es una alegría inmensa por todos mis compañeros. Que nos empataran en el 90′ fue un varapalo, pero creo que nos lo merecemos», comentó Mikel Merino tras el partido, en la que él fue héroe.

El jugador de la Real Sociedad, inesperado héroe de este encuentro, explicó también que «este era el partido que esperábamos todos, esto podía ser una final de un Mundial o Eurocopa, jugadores de calidad inmensa, el nivel era altísimo. Así son los partidos de élite. Se ha demostrado que sabemos sufrir, que tenemos un equipazo y hemos ganado».

Además, Merino detalló el momento tan raro que vivió en el momento del gol: «Al principio no me lo creía, no he visto salir el balón de mi cabeza, lo he visto justamente cuando entraba, he escuchado un silencio increíble, si pasaba algo, si no… No me podía creer el gol, he tardado un par de segundos en darme cuenta. Después celebrarlo como loco, he visto a todos mis compañeros venir y darme una paliza. Y sí, ya me di cuenta de que había sido gol y esto me hace muy feliz por todos, esto es una familia».

«Contento a nivel personal y colectivo, es un premio a toda la selección, poder jugar unas semifinales de Eurocopa… es un premio. Puede ser que sea el gol de mi vida, por ser unos cuartos de Eurocopa, en el último minuto para ganar un partido», añadió Mikel Merino.

El gol de Mikel Merino

Mikel Merino metió un épico gol en el minuto 119 para clasificar a España a las semifinales de la Eurocopa. La selección española derrotó a Alemania en Stuttgart en un vibrante duelo de cuartos que se decidió por este gol de Mikel Merino en el minuto 119, ya cuando el partido se iba a los penaltis. De la forma más épica posible España está ya en semifinales.

España y Alemania empataron (1-1) en los 90 minutos y la eliminatoria de cuartos de la Eurocopa se decidió en la prórroga. En el tiempo extra hubo mucha igualdad, pero en el último minuto un precioso centro de Dani Olmo -que había marcado el 1-0 en la segunda parte tras saltar al terreno de juego en lugar de Pedri- lo remató Mikel Merino con un cabezazo que ya es historia del fútbol español.

Mikel Merino también había salido en la segunda parte del partido en unos cambios de Luis de la Fuente que en un primer momento fueron criticados, pero que al final en el caso del jugador de la Real Sociedad acabaron dando este triunfo tan importante a España. La selección jugará las semifinales de la Eurocopa el próximo martes 9 de julio a las 21:00 horas en Múnich.