España cayó de pie en Wembley ante una Italia que pidió la hora y encontró premio en la lotería de los penaltis. Fue una noche gris, que no negra, por la eliminación del torneo quedándose a un paso de la final, pero queda todo lo que se ha granjeado el grupo humano que se llevó Luis Enrique para esta cita europea. La Roja salió reforzada, todos y cada uno de los futbolistas que estuvieron en acción dejaron su seña, en mayor o menor medida. Hubo uno que destapó como revelación, un joven llamado Pedri González.

Ya a finales de mayo, cuando Luis Enrique anunció la lista de 24 internacionales que le acompañarían durante esta Eurocopa 2020, hubo voces críticas sobre su convocatoria. El nombre de Pedri, con tan solo 18 años, sorprendía. Había completado un año soberbio con el Barça, de consagración inmediata, pero no dejaba de ser un chico que quitaba sitio a otros más veteranos. No lo dudó el gijonés, tenías sus porqués.

Seis partidos después, el de Tegueste ha liberado la Pedrimanía. El centrocampista se ha perdido tan solo un minuto de toda esta Eurocopa con España en la que se han jugado tres prórrogas. Fue en el partido ante Suiza, sobre la bocina, cuando Luis Enrique le sacó en el último minuto. Ha sido el único instante en el que Pedri no estuvo en el campo mientras España competía.

El joven muestra una madurez abrumadora con tan solo 18 años. Una de esas apariciones en el fútbol que llegan para quedarse, batir récords y romper moldes. En un fútbol cada vez más físico, magos con chistera como Pedri enamoran al espectador, les hace entrar en un estado de ensoñación mientras el futbolista tiene la pelota, baila con ella. El culé no destaca por su velocidad pero sí por esa condición innata con la que domina el espacio y lee cada jugada.

Para muchos, la gran sorpresa con el centrocampista ha sido su constancia, no solo en el nivel de su fútbol siempre de notable alto, sino también en cuanto a su resistencia. Pedri no ha parado de correr en los seis partidos que ha disputado España en este torneo pese a la gran carga de partidos que traía con su club. Ha acabado varios de los partidos en el primer puesto de kilómetros recorridos, siendo sostén del centro del campo y muy atento a cada cobertura que debía hacer a Jordi Alba y sus incursiones por la izquierda.

«Dani Olmo ha jugado un partido de libro, increíble. ¿Pero alguien se ha fijado en la Eurocopa que ha hecho un chico de 18 años como Pedri? No se lo he visto ni a Iniesta, a don Andrés Iniesta», fue la contundente frase que usó Luis Enrique tras el partido ante Italia para hablar del más joven de su pandilla, al que con tan solo 18 años comparó con el fútbol del albaceteño, con el autor del gol que dio su primer Mundial a la selección española.

Pero la exhibición de Pedri traspasó fronteras y levantó piropos y admiración por todo el mundo. De largo a ancho del globo terráqueo, la Eurocopa que se marcó el de Tegueste ha calado entre futbolistas, entrenadores, analistas y aficionados de todo el mundo. Voces cualificadas como la de Gary Lineker, que escribió en sus redes que «Pedri es taaaan bueno. Una superestrella absoluta en ciernes. Un magnífico futbolista».

Pedri is soooo good. Absolute superstar in the making. Gorgeous footballer.

— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) July 6, 2021