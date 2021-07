Al Italia-España y al Inglaterra-Dinamarca los aficionados de las dos primeras selecciones y la última tendrán muy difícil acudir a ver los partidos de semifinales de la Eurocopa 2020 a Wembley. El Gobierno británico confirmó este domingo a través de un comunicado lo que ya se sabía días atrás: aquellos aficionados no residentes en el Reino Unido tendrán que cumplir una cuarentena de diez días a su llegada al territorio británico para poder acudir al estadio –reducible a solo cinco días si presentan un test–.

El Italia-España se disputa este martes 6 de julio y el Inglaterra-Dinamarca un día después, el miércoles 7 de julio, ambos en Wembley desde las 21:00 horas. Técnicamente, los aficionados españoles, italianos y daneses ya no tienen tiempo para poder asistir a los partidos y hacer la cuarentena que rige su normativa sanitaria. Ni siquiera aquellos aficionados que dispongan en estos momentos de entrada, podrán acceder al estadio si no han hecho previamente dicha cuarentena a su llegada al Reino Unido. La final, programada para el 11 de julio, si tiene cabido en los tiempos que exige el Gobierno.

En el comunicado emitido por el Ministerio de Deportes británico, se recalca de manera contundente que se negará la entrada al país a aquellos que sean sospechosos de saltarse la cuarentena por este motivo y que las muletas por incumplir el confinamiento preventivo a la llegada al Reino Unido puede suponer multas para los infractores de hasta 10.000 libras, unos 11.650 euros al cambio.

Los tres países clasificados para estas semifinales de la Eurocopa 2020, España, Italia y Dinamarca, están dentro del grupo de países ámbar del Reino Unido que exige a los visitantes de estas nacionalidades un test negativo de Covid-19 a su entrada al país y otros dos test durante la cuarentena: uno al segundo día y otro al octavo día viendo por fin la luz al décimo. La posibilidad antes destacada permite salir al quinto día si resulta negativo otro PCR. Los viajeros que deseen visitar Reino Unido, según la normativa actual, deben cumplimentar un formulario previo y reservar las pertinentes citas para que le sean realizados los test.

Sin solución entre gobiernos

La RFEF lleva desde el pasado viernes en conversaciones con el Gobierno español para que éste medie con el británico con el fin de obtener una solución a los aficionados de La Roja que tuvieran intención de comprar una entrada o que ya poseyeran una.

Esto ya ha sucedido con anterioridad en diversos partidos, imposibilitando la asistencia de público de diferentes países que no estuvieran residiendo en las sedes donde se disputaban los partidos. Sin ir más lejos, los ingleses no pudieron viajar a Italia ya que el país transalpino exige a sus ciudadanos cinco días de cuarentena –no fueron necesarios para vencer a Ucrania–. A los alemanes les pasó lo mismo en el partido en Wembley ante Inglaterra, de hecho el Gobierno alemán recomendó no viajar.

PCR y mascarillas para acceder a Wembley

El Gobierno británico recomienda a aquellos que sí han pasado la cuarentena que salgan con tiempo para usar el transporte público, ya que en este se dan aglomeraciones durante los partidos. Además, para acceder al estadio se exige a los aficionados un test negativo realizado en las 48 horas previas, así como da obligatoriedad al uso de las mascarillas en el estadio de Wembley. Habrá un aforo de 60.000 espectadores en semifinales y final, un 75% de la capacidad del feudo inglés.