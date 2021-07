España ya está en la semifinal de la Eurocopa 2020 en la que se medirá a Italia. Son muchos los aficionados que se están preguntando si es posible adquirir entradas para presenciar in situ los partidos de semifinales y final en Wembley, Londres. Descubre toda la información relativa a la venta de entradas y restricciones.

Las entradas para la semifinal y la final de la Eurocopa 2020 ya están a la venta. Pero tal y como se explica en la página oficial de la UEFA, sólo las podrán adquirir quienes vivan en la zona de desplazamiento común (Reino Unido, Irlanda, Isla de Man, Guernsey y Jersey).

Hay que tener en cuenta que existen una serie de restricciones y que estas pueden variar continuamente, por lo que la UEFA aconseja estar pendiente en todo momento de las últimas actualizaciones de las webs gubernamentales nacionales e internacionales para obtener información actualizada y precisa. A día de hoy, los aficionados españoles no podrán acudir, aunque no se descarta intentar conseguir un acuerdo de última hora que lo permitiese. No parece sencillo, ya que por ejemplo los fans alemanes no pudieron acudir a Wembley al partido de cuartos.

🇮🇹 Italy see off Belgium to book a semi-final date with Spain! 👏👏👏#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

Si entras en Inglaterra desde fuera del Reino Unido o Irlanda, se necesita tener un test negativo en los tres días (72 horas) anteriores a la llegada; rellenar un Formulario de Localización de Pasajeros y cumplir con otras restricciones, según el país del que se proceda o en el que se haya estado en los 10 días anteriores.

En la última actualización, España está en la lista ámbar de Reino Unido – salvo Islas Baleares, en verde), por lo que según indica la guía de la UEFA, es necesario pasar una cuarentena de 10 días en casa o en el hotel donde la persona se aloje, además de rellenar el Formulario de Localización de Pasajeros y realizar un test de COVID-19 el día 2 o antes, y el día 8 o después, por cuenta propia.

Desde la UEFA recuerdan que no hay exenciones de cuarentena para los poseedores de entradas para la EURO 2020 que lleguen a Inglaterra y que existe una multa de hasta 10.000 libras esterlinas por no pasar la cuarentena en Inglaterra a la llegada.