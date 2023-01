Eduardo Zaplana apuesta por el tándem Alberto Núñez Feijóo-Isabel Díaz Ayuso en la nueva etapa del Partido Popular. Según el ex ministro, ambos han ordenado sus relaciones «con una grandísima inteligencia». El ex presidente valenciano también apuesta por el candidato a la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que formó parte de su equipo cuando era un joven de Nuevas Generaciones. Zaplana está convencido de que Mazón ganará las próximas elecciones autonómicas y ocupará el Palacio de la Generalitat. Sobre Pablo Casado, a quien asegura tener un gran aprecio personal, señala que se equivocó y por eso tuvo que abandonar la sede de Génova.

Zaplana también tiene palabras de rechazo sobre el espectáculo de Mónica Oltra cuando se presentó en las Cortes valencianas con una camiseta con la fotografía de Francisco Camps, pero le agradece que fuera una de las políticas que salió en su defensa cuando la juez del caso Erial le negó su libertad.

PREGUNTA.- ¿Conoce usted al presidente del PP, Núñez Feijóo?

RESPUESTA.- Le conozco, pero le he tratado muy poco, porque cuando yo era presidente de la Comunidad Valenciana, el presidente de Galicia era Manuel Fraga.

P.-Pero cuando estaba usted en el Gobierno era secretario de Estado.

R.- Sí, pero le traté muy poco.

P.- ¿Cree usted que el señor Núñez Feijóo es el líder que necesita el PP para esta nueva etapa y para poder echar a Sánchez de La Moncloa?

R.- Bueno, yo creo que el señor Núñez Feijóo es una persona capacitada, viene de ganar ampliamente y durante mucho tiempo con mayorías absolutas elecciones en Galicia. Es un político experimentado porque ha estado antes en puestos de responsabilidad en la Administración Central y yo creo que tiene hechuras para poder, no solamente dirigir la alternativa, sino para ser presidente del Gobierno. La situación política del PP en los últimos años no ha sido la deseada. Eso sí, hay que ser muy comprensivo con esa situación a la que se enfrenta. El Partido Popular se fraccionó en lo que ha sido Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Antes era solamente una formación política donde convivíamos todos perfectamente con sensibilidades distintas. Insisto, una vez que esté en el Gobierno, el señor Feijóo tiene hechuras más que de sobra para poder enderezar el rumbo de este país.

P.- ¿Cree usted que Pablo Casado habría alcanzado las perspectivas electorales que tiene en estos momentos Feijóo?

R.- Yo creo que la dirección se equivocó y por eso tuvo que dimitir. Esa es mi opinión desde fuera y con todos los respetos. A Casado le tengo un aprecio personal, de verdad. Pero creo que cometieron los errores que les llevaron a la salida de Génova.

P.- Y decir que Ayuso es un activo para el PP y una lideresa emergente es algo evidente. ¿No? ¿Cree usted que en un futuro podrá convertirse en la primera mujer en llegar a La Moncloa como presidenta?

R.- Es una líder indiscutible, que tiene unos resultados electorales extraordinarios, que habla clarísimo, que tiene un nivel de seguimiento y no sólo en Madrid. Eso es una evidencia. Después la política tiene sus coyunturas. Hablábamos antes de Feijóo. Si Feijóo es presidente del Gobierno, tendremos un líder del Partido Popular para mucho tiempo. Y el tablero cambia absolutamente. ¡Cuántas personas de gran valía de cualquier partido político no han llegado a puestos de responsabilidad porque la coyuntura no les ha sido favorable! Infinidad. Son momentos, coyunturas, estrategias, situaciones. Ahora bien, en estos momentos, la relación que hay entre Feijóo y Ayuso es tremendamente beneficiosa para los dos. Además, la están ordenando con una grandísima inteligencia.

Mazón será presidente en Valencia

P.- ¿Y el éxito del señor Moreno Bonilla en Andalucía? ¿Cree que también lo coloca en esa línea de salida para ser un aspirante sólido a la Presidencia del Partido Popular?

R.- Ya le digo que eso depende de las coyunturas. Seis meses antes de que Núñez Feijóo viniera a dirigir el partido, nadie hubiera apostado por esa situación. Acababa de ganar un congreso Casado. Lo que tiene que hacer el Partido Popular, y yo creo que lo está haciendo, es rodearse de gente muy válida y capaz. Eso siempre viene bien. Gente que tenga pensamiento, que sea capaz de razonar. Los liderazgos hay que fomentarlos y aplaudirlos, no condenarlos.

P.- Vamos a hablar de su comunidad autónoma y de la mía también. ¿Cree que la candidatura de Carlos Mazón puede recuperar para el PP la Generalitat Valenciana?

R.- Estoy convencido. El Partido Popular no gobierna en estos momentos con los acuerdos con Ciudadanos y con Vox en la Comunidad Valenciana por uno o dos escaños. Eso ahora se va a invertir y yo lo que deseo es que sea para bien. Y también estoy seguro de que será así. Percibir aquel impulso de dinamismo que conseguimos en el 95 y desarrollamos durante todos los años posteriormente. Cuando la gente veía que, efectivamente, la Comunidad Valenciana pintaba, influía, se transformaba.

P.- ¿Vaticinan las encuestas que Carlos Mazón pueda convertirse en el presidente autonómico?

R.- Ya le dan como la primera fuerza política, clarísimamente. Y no sé si llegará a la mayoría absoluta o no llegará a la mayoría absoluta, Pero como a Vox le dan un número de diputados considerable, yo creo que van a tener una mayoría holgada, razonable. Es la prueba de que la sociedad valenciana no hace un juicio tan crítico al Partido Popular. Como otros creen o como otros quieren hacer ver, nunca estuvimos muy lejos de ganar, a pesar del ataque tan brutal que se produjo contra sus dirigentes.

P.- ¿Cree que a los socialistas valencianos, que están implicados en casos de corrupción como Divalterra, Azud, Acuamed o en los que afectan a familiares del presidente Puig, se les ha agotado la impunidad?

P.- Yo es que creo que la acción de Gobierno siempre conlleva dificultades. Siempre. Además, esa panacea que nos vendían de que venían a gobernar inmaculados se ha acabado. ¿Sabe por qué venían inmaculados? Pues porque cuando yo gané en el 95 no miré atrás. Estaba convencido de que esa no es la labor de los gobernantes. No es la revancha. No hice nada por levantar una alfombra o por mirar un papel al revés. Todo lo contrario. El objetivo era mirar adelante y ver qué hacíamos con la Comunidad Valenciana. Siempre he creído que criminalizar a los políticos no es justo.

P.- Como lo hacía Mónica Oltra en las Cortes Valencianas con una camiseta con la fotografía de Francisco Camps.

R.- Yo, a quien se pone una camiseta en el Parlamento para hacer la denuncia política, no lo votaría nunca. La política exige un mínimo de seriedad, de argumentos y de debate. Es la que he conocido y defiendo como cuando me tenía que enfrentar a Rubalcaba. Eso del tuit fácil, de la broma, como recurso vale, pero no puede ser la esencia de la política. La esencia no puede ser una camiseta.