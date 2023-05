Zapata: “El Gobierno de Sánchez no ha cumplido con La Palma, somos los grandes olvidados”

Mariano Hernández Zapata ha sido el presidente del Cabildo de La Palma durante los últimos años. Al frente de esta administración insular se ha visto obligado a dar respuesta a dos de las emergencias más importantes que ha vivido la isla, unos graves incendios y la erupción de un volcán. Quiere volver a revalidar el cargo como candidato del Partido Popular.

PREGUNTA.- Estamos ante unas las elecciones en las que usted se juega mucho y en las que los ciudadanos tienen que valorar muchas cosas que han pasado en estos últimos años en La Palma ¿Cómo las afronta?

RESPUESTA.-Vienen unas elecciones importantes. No son unas elecciones cualquiera por lo que nos ha tocado durante estos cuatro años. Gestionar los momentos por los que ha atravesado la isla de La Palma con la situación del covid, varios incendios y por supuesto, el volcán…. Hemos demostrado saber estar a la altura de las circunstancias. Nos queda mucho por hacer, pero hemos sido la única administración que ha cumplido de manera eficaz con sus ciudadanos y que ha atendido dentro de sus competencias todas y cada una de las obligaciones que tenía.

P.- ¿Cuál es la situación ahora mismo de La Palma?

R.- La situación de la isla es compleja respecto a dos aspectos, sobre todo en los que generan más economía y generan más empleo. Primero, el sector platanero, con la pérdida de más de 20 millones de kilos por la erupción volcánica. Los precios están desplomados en nuestro principal receptor, que es la Península Ibérica. Hay una situación compleja también con otro generador de economía que es el turismo. Hay una situación de falta de camas y de sobrecoste en los vuelos que podrían traer a turistas a la isla. Queda mucho por hacer. Aún se están buscando soluciones para tantas y tantas familias que no tienen solución habitacional tras la erupción volcánica. Tenga en cuenta que casi 110 personas aún continúan alojados en los hoteles, que son responsabilidad del Cabildo desde febrero del 2022. No se ha aprobado el decreto urbanístico, no se ha aprobado el decreto agrícola, las ayudas al sector turístico no terminan de llegar, etc.

P.- Hablaba usted de la falta de solución habitacional para muchas personas que perdieron su vivienda con el volcán. ¿Sorprende cuando el presidente del Gobierno está anunciando 113.000 viviendas nuevas mientras en La Palma siguen sin llegar las que se prometieron?

R.- Sorprende y nos preocupa. Nos preocupa que estemos definitivamente olvidados. Y cuando se habla de vivienda no se tiene como prioridad a la isla de La Palma, que creo que es la que debe continuar siendo prioridad para todos. No puede ser que aún haya tantas familias sin vivienda, sin solución habitacional. Lo que hemos tenido que hacer desde el Cabildo es sacar adelante un plan de vivienda propio, aún sin tener competencias en vivienda. Pero visto que estamos siendo los grandes olvidados, estamos cogiendo el toro por los cuernos.

P.- La vivienda es una consecuencia importante del volcán, pero también lo es la movilidad en las islas, hay carreteras que quedaron inservibles y el Gobierno no está cumpliendo con su reparación, como prometió.

R.- Bueno, ahora lo que podamos sacar por parte del Gobierno de España es una obra inacabada, una obra más. Esa carretera de la costa, que iniciaron con una inversión inicial de 40 millones de euros, va a ser una carretera que te lleva a la nada, una carretera inacabada, a medias. Nos apena ver la incapacidad en la toma de decisiones tanto del Gobierno de España como del Gobierno de Canarias. Estamos profundamente decepcionados con la solución que han dado. Desde el Cabildo pusimos en marcha, apenas dos días después de finalizar el volcán, las obras de la carretera entre La Laguna y Las Norias, obra que nos permitió meses después poder abrir y comunicar el norte y el sur de las Cañadas. Por lo menos en La Palma podemos tener alguna carretera como nos merecemos. Porque al final los palmeros también nos merecemos buenas carreteras, como tienen el resto de islas.

P.- ¿Cuál es también la situación económica de la administración que usted preside después de la emergencia volcánica? Lo digo porque han tenido que hacer frente a pagos que a día de hoy me consta que el Gobierno de España todavía no ha reembolsado y encima está poniendo ciertas pegas.

R.- Ten en cuenta que el Cabildo Insular ha anticipado más de 100 millones de euros para las diferentes acciones que se han llevado relacionadas con el volcán y hasta el momento hemos recibido apenas 12 millones de euros para compensar la recuperación de infraestructuras. La verdad es que no se ha cumplido con La Palma. Sobre todo con las administraciones públicas, ni con el Cabildo, ni con los ayuntamientos. Y la situación es compleja. Habitualmente todos los meses de marzo se lleva a cabo la liquidación del presupuesto y solíamos tener un remanente que podíamos usar en diferentes obras. Este año el remanente ha sido igual a cero porque hemos tenido anticipar esos millones que te comentaba para acciones relacionadas con la recuperación tras la erupción volcánica.

P.- ¿Entiende que el Gobierno ponga tantas pegas en la justificación de pagos para esos reembolsos?

R.- No lo entendemos nosotros ni mis propios funcionarios del Cabildo que ven una excesiva burocratización de estas ayudas. Pero podemos ir más allá. Más trabas estamos encontrando también en una sanción que nos han querido imponer por la construcción de la tubería que llevaría de nuevo el regadío a las zonas costeras de Puerto Naos y la Bombilla. Tenemos una propuesta de sanción de 1,7 millones de costas desde el Gobierno de España. Al final lo que estamos observando es que día sí, día también lo que aparecen son palos en las ruedas.

P.- ¿A nivel político, venimos de unos meses donde el PSOE ha sufrido un escándalo importante de corrupción, que es el ‘caso Tito Berni’. ¿Entiende que el PSOE premie a una consejera de Agricultura que, según los informes, conocía lo que estaba ocurriendo, como candidata por La Palma?

R.-Cada uno en su casa sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que es un caso de corrupción del que no hemos conocido responsables políticos hasta el momento y los tiene que haber y tienen que cada cual asumir sus responsabilidades. Entendiendo que el Gobierno de Canarias, Consejería de Agricultura y Ganadería son los principales afectados que están dentro de este asunto.