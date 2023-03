La guerra de Podemos contra Yolanda Díaz tiene un precedente. En sus primeros compases el partido fundado por Pablo Iglesias ya se encontró con En Marea, una confluencia de diferentes corrientes políticas en Galicia. Entonces, se vio que la hoy vicepresidenta segunda del Gobierno fue inflexible. No aceptó las presiones y, junto al resto de personas involucradas en el proyecto político, logró borrar el nombre de Podemos de las papeletas. Ya entonces se consideraba una rémora para las aspiraciones electorales de la confluencia de izquierdas gallega.

En particular, para esas elecciones generales de diciembre de 2015 se creó En Marea, una candidatura de unidad con IU, Anova, fuerzas municipalistas (Marea Atlántica, Compostela Aberta y Ferrol en Común), Espacio Ecosocialista y Podemos. Fue la primera suma de Yolanda Díaz. Los impulsores de esta confluencia, entre los que estaba la hoy ministra de Trabajo, consiguieron excluir la marca de Podemos del nombre de la candidatura. También se llegó a un acuerdo por el que se elaboraron las cuatro listas al Congreso. Hubo primarias, pero no abiertas. Se optó por negociar a puerta cerrada candidaturas, donde los morados tenían un papel secundario, y luego se refrendaron las «listas plancha» en unas primarias a contra reloj. Consiguieron seis escaños como segunda fuerza en Galicia. «En Marea no es Podemos. Si no tenemos grupo parlamentario propio será un fraude de ley», reclamó Yolanda Díaz nada más llegar a la Cámara Baja.

Ahora, el plan de Podemos pasa por no negociar una lista única y presentar una lista alternativa a la de Díaz en unas primarias conjuntas de Sumar y Podemos. Así, con los militantes del partido morado que están más movilizados que las personas que se aproximan a Sumar sin pasado en política, Podemos acapararía más poder.

Poco después, llegaron las elecciones autonómicas en Galicia y, de nuevo, la pretensión de Yolanda Díaz se cumplió. Tras un intenso tira y afloja en el que Pablo Echenique y Carolina Bescansa trataron de imponer el nombre de Podemos en la candidatura; finalmente, dieron el brazo a torcer. Iglesias quiso anotarse el tanto de ser generoso. «No hay nada por encima de la unidad cuando nos jugamos el cambio en Galicia. Podemos estará con En Marea sea cual sea la fórmula», sentenció el líder morado. Alberto Garzón, líder de IU, apuntó: «Finalmente, habrá unidad electoral para las elecciones en Galicia. Gracias, Pablo Iglesias, un gesto de enorme altura política». «¡Adelante que Podemos, adelante que hay marea!», remarcó por su parte Ángela Rodríguez Pam, entonces muy cercana a Yolanda Díaz, dirigente de Podemos Galicia pero hoy íntima de Irene Montero.

Por el contrario, ahora Iglesias no comparte «la fórmula que sea» y pide «respeto» a Podemos. Exige a través de toda su maquinaria mediática desarrollar unas primarias abiertas antes de las elecciones autonómicas y locales del 28-M con las que conseguir el mayor número posible de puestos de salida en las elecciones generales de finales de año.

Iglesias admite públicamente que es muy posible el batacazo en la cita electoral de mayo y quiere adelantarse para tener más poder de negociación. Para eso acusa desde hace meses al equipo de Yolanda Díaz de desearles un mal resultado. Este miércoles, la líder de Sumar ha asegurado que habrá primarias sin aclarar el formato concreto y ha aprovechado para cargar contra Iglesias porque la designó como nueva vicepresidenta a dedo sin ningún aval de las bases de su partido.

En este contexto, la lucha en estas primarias es por el censo. Podemos organiza habitualmente votaciones internas con su base de militantes. Sin embargo, ceder estos datos personales para el censo de otro proyecto conllevaría problemas con la Ley de Protección de Datos. Se apostaría para ello con un censo universal en el que todo el mundo pueda votar. No obstante, Podemos enviaría a sus movilizados militantes correos electrónicos para forzar a los suyos a ejercer su peso en la votación de Sumar y así arrinconar a Yolanda Díaz en su propio proyecto.