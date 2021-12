Yolanda Díaz alegó ante el Consejo de Transparencia que ya había respondido a OKDIARIO sobre su currículum para no facilitar a este periódico la información que se le requería. El intento ha resultado fallido, pues el Consejo ha rechazado las alegaciones del Ministerio de Trabajo y da un plazo de 10 días a la ministra para que detalle todas las titulaciones de las que presume en su currículum oficial de La Moncloa.

La secuencia de los hechos es la siguiente. En junio, y tras una pregunta de OKDIARIO al Portal de Transparencia, Díaz retiró tres másteres con los que, durante años, había dado relumbrón a su currículum y que resultaron ser falsos. Los sustituyó por tres «cursos superiores y de posgrado» en las mismas especializaciones (Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Urbanismo). No obstante, el currículum modificado -que actualmente cuelga en la página web del Gobierno- no informa de los centros en que la vicepresidenta segunda cursó esos títulos, ni tampoco en qué año, ni siquiera de la titulación exacta del diploma. Este periódico ya reveló por ejemplo que uno de los títulos que Díaz ha hecho pasar como máster de Urbanismo no es más que un «curso de perfeccionamiento» de apenas 50 horas realizado en 2005 en la Universidad de Santiago de Compostela.

OKDIARIO se dirigió entonces a la ministra para solicitarle una aclaración sobre esas titulaciones, pero lo rechazó alegando que se trataba de una petición «manifiestamente repetitiva» y «abusiva» limitándose a remitir a los enlaces de las páginas web de Moncloa y el Ministerio de Trabajo, que no responden a nada de lo solicitado.

Ante esa opacidad, este medio elevó una reclamación al Consejo de Transparencia en la que denunciaba el «incumplimiento de la obligación de transparencia» por parte de Yolanda Díaz, puesto que «dar información detallada del currículum debería ser una obligación como cargo público».

Pero ni siquiera ese movimiento surtió efecto en la vicepresidenta. Durante el trámite de alegaciones, rechazó de nuevo ofrecer la información reclamada y, es más, aseguró que ya se había facilitado. Así, según consta en la resolución del Consejo de Transparencia, el Ministerio afirmó a este organismo que ya había dado por cumplida la información y se quejó incluso de que el «supuesto incumplimiento» denunciado por OKDIARIO no estaba «argumentado».

Las solicitudes, alegó, «fueron contestadas, concediendo el acceso mediante la remisión a información ya publicada, de acuerdo con la Ley de Transparencia». «Concretamente, se remitió a contenidos del Portal de Transparencia y de la propia página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social», despachó el gabinete de Díaz. En esas páginas, como se ha dicho, no figura ni el título concreto de los diplomas, ni los centros ni años en que fueron cursadas las respectivas titulaciones. Pese a esa trampa, zanjaron desde el Ministerio, «se consideran cumplidas las obligaciones legales sobre el particular, y se entenderían satisfechas las solicitudes y contestada la reclamación».

Revés de Transparencia

Los intentos de Díaz por mantener blindado su currículum han caído, en cambio, en saco roto y el Consejo de Transparencia le advierte de que esas excusas «no pueden compartirse».

Así, le avisa de que el objeto de la petición de OKDIARIO «no es conocer el curriculum vitae de un alto cargo del Gobierno, sino obtener determinada información específica sobre diferentes aspectos consignados en el curriculum vitae». Le afea, asimismo, que las contestaciones ofrecidas «no dieron respuesta satisfactoria al derecho de acceso a la información pública».

«Esta circunstancia impide considerar que nos encontremos ante un caso subsumible en el supuesto de que “se hubiera ofrecido ya la información” para considerar las solicitudes posteriores como repetitivas, pues se ha constatado que no se ha facilitado la información requerida», añade el Consejo de Transparencia.

El organismo encargado de velar por la transparencia de los altos cargos ha dado un plazo de diez días a Díaz para que entregue a OKDIARIO la información que se le reclama. De esta forma, será posible conocer qué titulaciones camufló durante años como másteres, mientras la dirigente comunista se convertía en ministra y vicepresidenta segunda del Gobierno de España.