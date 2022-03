El grupo parlamentario de Unidas Podemos «está completamente roto». Hay los que están con Yolanda Díaz y los que están con Ione Belarra. Y lo dicen abiertamente: «Yo estoy con Yolanda» o «yo voy con Ione», en función de la afinidad y las perspectivas de futuro del diputado al que se le pregunte. Son las dos mujeres ungidas por Pablo Iglesias, tras su dimisión como vicepresidente, para comandar la coalición en el Ejecutivo y el partido. La cohabitación se preveía complicada. Ahora es «insostenible» aseguran. La decisión de enviar armas a Ucrania, que la vicepresidenta pactó con Pedro Sánchez, no ha hecho más que ahondar en esa división. Se visualizó entre los que aplaudieron y los que no.

Pero más allá del grupo parlamentario también hay una profunda división entre los cinco ministros que representan a Unidas Podemos en el Gobierno. Y por ahora gana Yolanda Díaz, que cuenta con el apoyo del titular de Consumo, Alberto Garzón y del de Universidades, Joan Subirats. Ione Belarra únicamente tiene con ella a la ministra de Igualdad Irene Montero. De ahí que la capacidad de influencia de Podemos en el Ejecutivo sea cada vez menor. Y que Sánchez ni tan siquiera descuelgue el teléfono para hablar con su homóloga en la formación morada cuando se trata de discutir una posición de Estado o una ley de gran importancia. Su interlocutora única y válida es Díaz, tal como ha revelado este viernes OKDIARIO.

La situación es cada vez «más irrespirable» apuntan a este periódico miembros del grupo parlamentario. Los de Yolanda Díaz, por lo general, arriman el hombro con el presidente y el PSOE. Mientras que los de Belarra y Montero abogan por hacerse valer y tensionar la relación con sus socios para imponer sus ideas. Que la agenda que predomine en la acción gubernativa sea la podemita y no la socialista. La división interna en el grupo parlamentario, aseguran estas mismas fuentes, afecta al día a día del mismo. «Hay algunos diputados que no se hablan entre ellos» añaden. Y eso no facilita el trabajo a un grupo pequeño que tiene que lidiar entre la lealtad y la responsabilidad de formar parte del Gobierno con la forma de funcionar de un partido antisistema.

Los que están con Yolanda Díaz

La vicepresidenta Yolanda Díaz tiene, entre sus apoyos, la mayoría de los representantes de los comuns y las mareas. Los que militan en formaciones distintas en Podemos. De esta forma, Díaz cuenta entre sus fieles con el presidente del grupo, Jaume Asens; el gallego Antonio Gómez Reyno; la sindicalista catalana Aina Vidal; el guardia civil andaluz Juan Antonio Delgado; el vasco Juan Antonio López de Uralde o el economista madrileño Txema Guijarro -que siempre ha estado más en la órbita podemita-. También tiene entre sus aliados al diputado de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón y al ministro de Universidades, Joan Subirats -este sin escaño-

Los fieles de Ione Belarra

A la secretaria general de Podemos le siguen la ministra de Igualdad Irene Montero; el portavoz parlamentario Pablo Echenique; el madrileño Rafa Mayoral; la asturiana Sofía Castañón; la canaria Maria del Carmen Pita y el murciano Javier Sánchez Serna. Son parte del bloque que representa a la organización morada des de sus principios. Incondicionales de Pablo Iglesias que han preferido mantener su fidelidad en las siglas del partido y en consecuencia a su líder actual. El secretario general del Partido Comunista, en el que milita Díaz, Enrique Santiago, está más cerca a Belarra que a su compañera.