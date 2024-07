Xavi Palau: «Recuerdo el miedo de la gente el 1-0 ¿Y ahora nos dice Sánchez que aquello no pasó?»

«Recuerdo el miedo de la gente encerrada en sus casas mientras ellos [los independentistas] se manifestaban en las calles». Así evoca Xavi Palau en una entrevista con OKDIARIO aquellos días del golpe de estado en Cataluña de 2017 vividos, también, cómo no, en Lleida: «En Cataluña se vivió miedo. Miedo a perder tus ahorros, miedo por la convivencia, miedo a pensar distinto y miedo a que te acusasen de pensar distinto».

Por entonces, Xavi Palau aún no estaba en política. Eso llegó después, consciente de la necesidad de hacer algo para revertir el deterioro de su ciudad gobernada desde 1979 por los socialistas del PSC. 45 años de gobiernos socialistas, salvo en la última legislatura, con un alcalde de ERC, que ha durado lo que un pastel en la puerta de un colegio.

Xavi Palau tiene aún muy reciente, como millones de catalanes, lo vivido el 1-O desde su despacho de abogados: «Recuerdo el miedo de muchas personas mayores que temían perder los ahorros de su vida y cambiaron su dinero a bancos de Fraga». Lleida, o Lérida, está a, apenas, cinco kilómetros de la población aragonesa. Xavi Palau confiesa que no sale de su asombro: «¿Y ahora nos dice Sánchez que aquello no pasó porque le conviene a él personal y políticamente? Pues no. Aquello pasó».

Xavi Palau recuerda, también, de qué manera el independentismo amedrentó masivamente a los catalanes: «Nos llamaban a casa para animarnos a ir a votar al ‘referéndum’. Usaron nuestros datos para decirnos a qué colegio podíamos ir a votar. Esto no es libertad. Unos en las calles manifestándose y otros en sus casas encerrados».

El jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Lleida y presidente del PP provincial afirma que «la amnistía es un tema tabú en Lleida. La sociedad catalana lo pasamos muy mal. No se puede vivir en una constante tensión». Y carga contra Pedro Sánchez: «Nos quiere trata de locos. ¿Nos quiere decir Sánchez, que no lo vivió, que aquello que vivimos en la calle no existió? Pretende que lo borremos de nuestra mente porque a él ahora le conviene decir que no pasó».

Para Xavi Palau «la culpa no es de ERC o de Junts» porque «el independentismo no engaña». Tiene claro que «ellos no engañan y lo volverán a hacer en cuanto puedan». Para Xavi Palau «la culpa es del socialismo que, en Cataluña, para sobrevivir se camufla muchas veces de secesionismo». Para Palau, «el PSC-PSOE decía hace apenas seis años una cosa y ahora dice otra por intereses partidistas. No sé cómo explicarán a sus futuras generaciones su cambio de postura»

Dice Xavi Palau que no sabe quién será el próximo presidente de la Generalitat de Cataluña, si Illa o Puigdemont, pero tampoco parece darle importancia porque los ve a todos unidos en un establishment que se reparte el poder: «En Lleida, el alcalde socialista [Fèlix Larrosa] se sustenta principalmente en Junts. En la Diputación provincial, ganó Junts en diputados pero gobierna ERC con los socialistas. No hay alternancia. Se reparten el poder». Para Xavi Palau hay una especie de pacto no escrito entre socialistas e independentistas: «Repartirse el poder. Que nada cambie. Que lo parezca, pero que nada cambie». Por eso se muestra entre escéptico e indiferente ante la opción de Illa o Puigdemont: «Gobierne quien gobierne, sospecho que nada cambiará». Sí tiene claro que si Sánchez necesita a Puigdemont para seguir en el poder sacrificará a Salvador Illa.

Xavi Palau tiene claro, a la vista de los resultados del PP en las últimas elecciones municipales, que «hay alternativa, hay vida y hay una opción de cambio» que representa su partido: «Del socialismo se sale y del independentismo se sale. Cataluña no es inmune ni al socialismo ni al independentismo. Y esa alternativa de seny es el Partido Popular».

El jefe de la oposición en La Paeria (como se conoce al Ayuntamiento) tiene 38 años. 45 años lleva la izquierda gobernando su ciudad. Xavi Palau confiesa qué le movió a meterse en política hace cinco: «Para acabar con el establishment socialista y de izquierdas en Lleida. Porque veía la decadencia y las oportunidades que estábamos perdiendo. Con un grupo de amigos del colegio, de los Hermanos Maristas, siempre decíamos que teníamos que hacer algo por Lleida porque aquí sólo vivían bien unos cuantos». Y decidió meterse en el PP: «Aquí lo fácil era ser socialista, ser de Junts o ser de ERC. No hay nada más conservador en Lleida que ser socialista, de Esquerra o de Junts». Y remata: «Ellos sí son conservadores porque no quieren que cambie nada. Nosotros, el PP somos los trasgresores».