Vox pone el foco del ‘caso Koldo’ en Moncloa: «El PSOE chapotea entre corrupción, Sánchez debe dimitir»

El vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, ha valorado este lunes las últimas novedades que rodean al llamado caso Koldo y todas las ramificaciones de este sobre el Gobierno. Vox ha señalado que ya son muchos los altos cargos socialistas señalados en este caso, como «Salvador Illa, Ángel Víctor Torres, Francina Armengol o María Jesús Montero». «Esto ya no es el caso Koldo, es el caso PSOE», ha advertido, a la vez que ha pedido la dimisión «inmediata» de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. «El PSOE chapotea entre caso y caso de corrupción», ha asegurado Garriga.

«A cada hora conocemos una novedad, ya no hay que conocerla como caso Koldo sino como caso PSOE. No entendemos cómo no ha dimitido, debe hacerlo de manera inmediata. No puede ser presidente Sánchez, como tampoco lo puede ser Armengol del Congreso», ha advertido Garriga.

«Este es un gobierno que chapotea entre casos de corrupción», ha puntualizado el vicepresidente de Vox, «van saliendo nuevos nombres y nuevos casos, no entendemos como Armengol puede tener la cara de seguir».

«Es importante resaltar el contexto: los españoles estuvieron encerrados en un estado de alarma ilegal, los españoles estaban muriendo, Sánchez realizó una nefasta gestión de la pandemia… en ese contexto, miembros del Gobierno se estaban enriqueciendo. Armengol, Torres, Illa, Montero… aquí no dimite nadie».

Además, ha incidido en su crítica al PP por los intentos de acercamiento al PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «No entendemos que el PP esté dispuesto a hablar con el PSOE, de plantearle balones de oxígeno. ¿Va a seguir sentado entre mediadores con el Partido Socialista?», ha señalado Garriga.

Por otra parte, ha querido recordar varios de los sucesos violentos recientes en las calles españolas, que ha valorado como un «clima creciente de inseguridad, donde la criminalidad se está disparando en los barrios». «Hemos visto como llegaban este fin de semana decenas de narcolanchas a Almería, nos hemos acostumbrado a esas imágenes cuando no deberíamos. Sin medios materiales. Hay un asalto por tierra y mar de inmigrantes ilegales. ¿Dónde está el Gobierno cuando vemos estos desembarcos que acaban en los barrios de España? Abriendo las puertas. Esa es la respuesta del Gobierno al asalto de nuestras fronteras».

Armengol, cercada

Mientras, el foco sigue cercando a cargos socialistas. El Govern de la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, admitió que pagó los 3,7 millones por las mascarillas fake «independientemente del resultado de los análisis» sobre su calidad, su estado, o si cumplían o no con la normativa sanitaria. Un extremo éste que se demostró que no se daba, una vez adquiridas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Koldo García, mano derecha del ex ministro socialista José Luis Ábalos.

«Se nos planteó tener un stock de mascarillas para su posible distribución a la población civil y dichas mascarillas podían cumplir ese objetivo independientemente del resultado del análisis». Así se indica en el informe del subdirector de la Central de Compras y Logística, Antonio Mascaró, fechado el 6 de julio de 2023 (último día de Francina Armengol al frente del Govern balear) reclamando tres años después a la compañía, una indemnización de 2,6 millones, y no de 3,7 que era lo pagado. Un total de 1,1 millones menos que lo pagado y que era la diferencia de valor entre las mascarillas FFP2 ofrecidas y las quirúrgicas enviadas.

Aunque la compañía Soluciones y Gestión de Apoyo a Empresas S.L. no había suministrado al IB-Salut jamás con anterioridad a la declaración del estado de alarma, material de protección sanitaria, bastó una llamada telefónica y un correo electrónico el 25 de abril de 2020 de la citada sociedad, para que Armengol dijera sí y las adquiriera «independientemente» del resultado de los análisis sobre su calidad y estado.