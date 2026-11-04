Vox lanza una ofensiva en el exterior: busca apoderados en todo el mundo para vigilar las votaciones en los consulados

Vox ha lanzado una nueva ofensiva para movilizar a los españoles residentes en el extranjero de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. El partido de Santiago Abascal ha puesto en marcha la plataforma digital votoexterior.es, con la que pretende facilitar la participación de los emigrantes españoles, captar apoderados en todo el mundo y reforzar la vigilancia del proceso electoral en los consulados.

La iniciativa se enmarca en la batalla que la formación mantiene contra la conocida como Ley de Nietos de Pedro Sánchez, a la que acusa de haber alterado de manera ilegal e ilegítima el censo electoral exterior y de facilitar un posible fraude a beneficio del PSOE.

La campaña se presenta bajo el lema «Para que cuando vuelvas, España siga siendo España» y busca implicar a los españoles que viven fuera de nuestras fronteras, desde quienes emigraron por motivos laborales hasta los jóvenes que han salido al extranjero en busca de oportunidades. Vox sostiene que estos ciudadanos «no pueden quedar relegados en los procesos electorales» y reivindica que su participación resulta «fundamental para el futuro político del país».

La nueva web pretende convertirse en un punto de encuentro para los electores del exterior y ofrecerles información práctica sobre cómo ejercer su derecho al sufragio. Entre sus herramientas figuran la consulta de los plazos electorales, las instrucciones para votar desde otro país, la localización de los consulados y la información sobre las distintas modalidades de voto.

También incorpora un asistente virtual interactivo y un sistema de orientación personalizada para resolver dudas, además de permitir conocer a los candidatos de Vox y sus propuestas.

La ofensiva de Vox tiene como telón de fondo la polémica por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. La formación de Abascal lleva meses denunciando que el Gobierno de Pedro Sánchez ha permitido una ampliación del censo de residentes ausentes (CERA) sin las suficientes garantías de control. Según los datos que maneja el partido, el censo exterior ha aumentado en 461.858 electores desde la aprobación de la norma.

Vox sostiene que esta ampliación puede alterar el equilibrio electoral en determinadas circunscripciones y cuestiona especialmente los procedimientos que han permitido incorporar a descendientes de españoles sin acreditar individualmente su condición de exiliados.

La formación también ha advertido de que algunos de los nuevos nacionalizados pueden elegir, en determinadas circunstancias, la provincia en la que ejercen su derecho al voto, lo que, a su juicio, abre la puerta a una alteración del censo electoral.

Una red de apoderados en todo el mundo

La página votoexterior.es incorpora un apartado específico para quienes quieran convertirse en apoderados consulares de Vox. Según explica la propia plataforma, estos representantes podrán estar presentes en los consulados durante los días de votación, entre el 21 y el 26 de noviembre, y participar en distintas tareas de supervisión.

Entre sus funciones figuran comprobar, fuera del horario de votación, dónde se custodian las urnas y los votos recibidos por correo, firmar los precintos de las urnas junto a los funcionarios consulares al cierre de cada jornada y asistir a su apertura y al recuento. También podrán dejar constancia de sus observaciones y reclamaciones en las actas correspondientes.

Para incorporarse a esta red, los interesados deben rellenar el formulario habilitado en la web. Vox se pondrá posteriormente en contacto con ellos para facilitarles los siguientes pasos y tramitar su acreditación ante la Junta Electoral Central.

La formación pone el foco en la dimensión de este electorado. Según las cifras que publica en su plataforma, 2.769.645 españoles están llamados a votar desde el extranjero, lo que representa el 7,15% del censo electoral. América concentra el 63,5% de estos votantes y Europa el 33,4%, mientras que Argentina representa por sí sola el 19% del total.

Con esta campaña, señalan, Vox pretende que «la distancia geográfica no se convierta en un obstáculo para la participación electoral» y que sus simpatizantes en el extranjero puedan implicarse tanto en la movilización del voto como en la supervisión de las votaciones. «Los españoles que viven fuera de nuestras fronteras no pueden ser ciudadanos de segunda. Su voz, sus preocupaciones y su voto son fundamentales para el futuro de España», subraya el partido.