Vox hace balance de 2024: «Terminamos el año con 60.000 ilegales más»

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha hecho una valoración del 2024 revelando que España terminará el año con 60.000 inmigrantes ilegales más. Un número muy superior al año 2023 que también terminó con un 82% más de ilegales con respecto al año 2022.

Fúster ha exigido parar el flujo migratorio ilegal por el aumento de la delincuencia en Cataluña. «Las violaciones han aumentado un 129% en apenas 5 años. En Cataluña más de la mitad de los presos de las cárceles son extranjeros. El 62,24% de los presos condenados por hurto son extranjeros. El 53% de los condenados por robo, el 68% por tráfico de drogas, el 51% de los agresores sexuales, el 52% de los asesinos de mujeres son de origen extranjero en Cataluña. Paremos esto», ha dicho durante una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede nacional de la formación.

Sobre los datos económicos, el portavoz de Vox ha denunciado que mientras «no paramos de conocer nuevos escándalos de este Gobierno los españoles sólo reciben pobreza». Así, ha explicado que el Gobierno ha aprobado más de 80 nuevas subidas de impuestos y tiene previstas 45 más para 2025. «Mientras el Gobierno habla de lo que sube el PIB, los españoles seguimos siendo líderes en desempleo. No hay un país en toda europa con este porcentaje de parados. No hay maquillaje que resista la verdad. Mientras los empleos precarios se disparan, los precios no paran de subir. El precio de los alimentos se ha duplicado. Pero es que la mitad de ese crecimiento se ha producido desde finales de 2021», ha señalado.

Durante su intervención Fúster también ha aconsejado a los presidentes autonómicos del PP con los que tienen que negociar presupuestos que se «sacudan la influencia» de su líder, Alberto Núñez Feijóo, cuando se sienten a hablar. Fúster se ha quejado de la situación en Extremadura, denunciando que el PP les propuso para las cuentas «ajustes absurdos y una propuesta referida a los menores migrantes no acompañados inasumible», lo que hizo descarrilar el acuerdo. «Una traición», ha lamentado. No obstante, las conversaciones aún permanecen abiertas en Castilla y León, Murcia, Aragón y la Comunidad Valenciana.