Vox ha arremetido de forma contundente contra el líder de Más País, Íñigo Errejón, por querer impulsar una nueva normativa para flexibilizar el acceso a la marihuana (cannabis) y su consumo. «Iñigo (Errejón), los trabajadores no te van a votar solo porque quieras darles porros…», ha señalado la formación de Santiago Abascal en un mensaje colgado en las redes sociales.

«Íñigo Errejón miente sobre nuestras propuestas porque las suyas (religión climática, género, agenda 2030… ) son las mismas que las de los multimillonarios y otros poderosos. Iñigo, los trabajadores no te van a votar solo porque quieras darles porros…», ha señalado Vox.

El mensaje de la formación de Abascal es una respuesta a unas declaraciones realizadas por el líder de Más País en una entrevista concedida a Europa Press. Errejón considera que Vox es «una fuerza política de los de arriba para garantizar los privilegios de los de arriba».

«¿Qué hay que hacer con respecto a las reacciones de los reaccionarios? Este es un debate que en ocasiones puede parecer muy abstracto, muy intelectual. Yo creo que lo que hay que hacer es sacarles del foco. Yo creo que Vox está encantado de comportarse y de ser tratado como si fuera una fuerza anti establishment, como si fuera una fuerza que es diferente al resto de partidos y que el resto de partidos le tratan como si fuera una fuerza rebelde», defiende el diputado de Más País.

.@ierrejon aconseja no actuar a la defensiva con Vox ni tratarles como antisistema: Apelar al miedo no basta https://t.co/k0XJS03aVW pic.twitter.com/RagK8wV70d — Europa Press TV (@europapress_tv) December 25, 2021

«Vox es una fuerza política de los de arriba para garantizar los privilegios de los de arriba. Y, por tanto, no debe ser tratada como si fuera una fuerza política rebelde o anti establishment. Eso es un regalo, es exactamente lo que están esperando. Por el contrario, lo que que hay que hacer es recuperar la iniciativa. No estar a la defensiva, el cuento de que viene el coco y que viene la derecha, no basta. No basta porque el miedo no ilusiona tanto y no moviliza como la ilusión en que las cosas se pueden transformar», añade Íñigo Errejón.

El consumo de marihuana

El líder de Más País presentó hace unas meses una iniciativa en el Congreso para legalizar la marihuana. Errejón pretende que la Cámara Baja aprueba que los españoles puedan tener en casa 12 plantas de marihuana y hasta un kilo de material para elaborar porros, es decir, 10 veces la cantidad de consumo diario. El Tribunal Supremo considera que el consumo inmediato es de 100 gramos por persona.

Los expertos inciden en los graves efectos que supone para la salud el consumo de marihuana, multiplicando por cinco las probabilidades de sufrir depresión. La psiquiatría conoce bien los efectos de la marihuana. El prestigioso Royal College of Psychiatrists (RCP) británico, referencia mundial para este sector médico, dispone de abundante documentación y estudios sobre los perjuicios que esta droga provoca en las personas, especialmente en los adolescentes.

«Cada vez hay más evidencia de que las personas con enfermedades mentales serias, incluyendo la depresión y la psicosis, tienen una mayor probabilidad de consumir cannabis o de haberlo consumido durante un largo periodo de tiempo en el pasado. El consumo habitual de la droga dobla el riesgo de desarrollar un episodio psicótico o esquizofrenia», asegura el RCP.