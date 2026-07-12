Vox denuncia a una manifestante del Orgullo que portó la cabeza de Abascal decapitada sobre una bandeja

Vox ha presentado una denuncia contra una manifestante del Orgullo LGTBI que portó la cabeza de Santiago Abascal decapitada sobre una bandeja. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de junio, en la marcha celebrada en Sevilla. Vox le imputa «un delito de incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia, del artículo 510 del Código Penal, así como las amenazas u otros delitos que pudieran resultar».

Vox expone en la denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva, que tiene identificada en redes sociales a esta individua y también fue identificada por la Policía.

Según explica, la denunciada participó en la citada manifestación del Orgullo disfrazada «de muerta» y portando sobre una bandeja una cabeza decapitada de Abascal, presidente del partido, además de diputado. Vox considera que esta escenificación, con un disfraz mortuorio y el porte en bandeja de la cabeza cortada de Abascal, transmitía y quería transmitir «un mensaje de muerte» contra el líder de Vox, así como de «hostilidad contra el partido y su entorno social, incluyendo simpatizantes, afiliados y votantes».

Y ello en un acto con difusión pública y capacidad expansiva. Además, la formación destaca que la autora de estos hechos difundió en la red social X imágenes suyas en el desfile portando la cabeza cortada del líder de Vox, que han alcanzado una amplia difusión. También indica que desde la cuenta @orgulloandalucia han retuiteado y republicado contenido relativo a dichas imágenes.

La denuncia ha sido presentada ante los juzgados de Instrucción de Sevilla y está articulada por Fernando Rodríguez Galisteo, miembro del equipo jurídico de la formación.

Fomentar la hostilidad y la violencia

Vox sostiene que los hechos se enmarcan en un delito de odio, por la realización pública de una puesta en escena y su ulterior difusión por redes sociales, «potencialmente idóneas para fomentar o incitar, directa o indirectamente, a la hostilidad o violencia contra una persona determinada, Santiago Abascal, y, por extensión contextual, contra quienes se identifican con él en su condición de presidente de un partido político».

Además, señala la relevancia de que la difusión se produjo por Internet, por lo que es accesible a un elevado número de personas, lo que puede determinar la aplicación del subtipo agravado del artículo 510.3 del Código Penal.

En la denuncia pide que se solicite a la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional (Grupo de Delitos de Odio), con sede en Avenida Blas Infante de (Sevilla), que remita al juzgado los datos completos de identificación y filiación de la persona identificada en redes sociales y aporte atestado o informe de actuaciones realizadas, especificando cómo se efectuó la identificación y los elementos objetivos recabados (imágenes, URLs, capturas, metadatos, etc.).

Asimismo, reclama que se pida a X que conserve y aporte al juzgado los datos de registro y conexión y el contenido íntegro de las publicaciones, republicaciones, imágenes y metadatos asociados a la cuenta de la denunciada y la de @orgulloandalucia sobre estos hechos.

Al escrito se adjuntan numerosas imágenes que la denunciada ha difundido en redes luciendo la cabeza decapitada de Abascal, así como otras en las que aparece la cabeza de Abascal junto a la del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, durmiendo en la misma cama.

Como ha informado OKDIARIO, Irene Montero tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de politizar la marcha del Orgullo LGTBI en Madrid y se subió a una carroza para clamar contra el Partido Popular y Vox. Visiblemente hiperventilada, la podemita celebró ese día asegurando que quiere «una sociedad en la que nadie sobra, salvo los odiadores».

«Desde VOX combatiremos ante los tribunales cualquier manifestación de odio contra quienes atenten contra nuestros representantes, afiliados o simpatizantes y seguiremos luchando para devolver la libertad a los españoles», declara a OKDIARIO Rodríguez Galisteo.