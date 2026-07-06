‘InfoVlogger’ carga contra la hipocresía de la izquierda en el Orgullo: «La homofobia del Islam les da igual»

El Orgullo LGTBI ha perdido parte de su espíritu original y se ha convertido en una celebración cada vez más politizada. Así lo denuncia InfoVlogger a OKDIARIO, que asegura que el evento ya no representa a todos los homosexuales, lesbianas o transexuales, sino sólo a quienes comparten una determinada ideología. «Se ha convertido en una fiesta política, pero además en una fiesta política de extrema izquierda», lamenta.

InfoVlogger sostiene que el movimiento LGTBI «ha subido como la espuma», pero considera que ahora está «un poco de capa caída» porque «se ha politizado mucho». En su opinión, el Orgullo ha dejado de ser una celebración abierta y transversal para convertirse en un acto marcado por discursos políticos en conciertos, actuaciones y pregones.

«Me gustaba cómo era antes», afirma. «Me gustaba venir al Orgullo, me gustaba la fiesta y el ambiente de buen rollo que había, pero ahora ya se ha enturbiado todo», añade. InfoVlogger critica especialmente los «speech políticos» que, según denuncia, se han instalado en los escenarios y que han terminado expulsando a una parte del propio colectivo.

El comunicador asegura, además, que este año ha detectado una menor presencia de grandes marcas conocidas. Según explica, en otras ediciones era habitual ver promociones de plataformas como Netflix, Prime Video o Disney, mientras que ahora la presencia de compañías reconocibles sería mucho menor. «Este año hay marcas, pero muy desconocidas», afirma. También critica el perfil de los artistas invitados: «Los artistas que vienen a cantar no los conoce nadie».

Una de las críticas centrales es la apropiación ideológica del Orgullo. «Lo secuestraron las izquierdas. Y claro, ya no es lo que era antes», denuncia una de las voces críticas recogidas en Madrid. En esa misma línea, considera que el evento ha dejado de ser una fiesta de todos para convertirse en una celebración condicionada por una agenda política concreta.

Uno de los puntos de ruptura que recuerda fue lo ocurrido con Ciudadanos en 2019, cuando representantes del partido tuvieron que abandonar la manifestación tras recibir insultos y agresiones. «Les tiraban piedras, les escupían y todo. Ese fue el último año que dije: se acabó, yo no vuelvo más», recuerda InfoVlogger.

El comunicador sostiene que en el Orgullo actual no hay espacio para personas del colectivo que se sientan de derechas o que simplemente no compartan el discurso dominante. «Cada vez más personas están saliendo del armario ideológico», afirma. «Cada vez más personas dicen: oye, yo soy gay, soy homosexual, soy lesbiana, soy trans, pero no me identifico con esta gente». Y resume: «Cada vez nos están expulsando a más».

Esa sensación aparece también en otros testimonios recogidos en Madrid. Una mujer que se define como lesbiana reconoce que en este ambiente no puede expresar abiertamente sus ideas políticas. «No podemos decir que somos de derechas», afirma. Preguntada por si eso la convierte automáticamente en una «fascista peligrosa» para determinados sectores, responde con ironía: «Claro, por supuesto». También denuncia el discurso del miedo: «Tenemos que tener miedo de la derecha», a lo que InfoVlogger añade: «De la ultraderecha».

El entrevistado critica, además, que el Orgullo centre sus mensajes contra la llamada «ultraderecha» mientras evita abordar otros problemas que, a su juicio, afectan directamente al colectivo. Asegura que todavía hay cosas que reivindicar, como poder caminar tranquilo por la calle sin ser insultado por su orientación sexual. «Quiero reivindicar ir solo, ir tranquilo por la calle, sin que venga un hala hala y me insulte por mi orientación sexual», afirma.

El comunicador también denuncia que no se ponga el foco en otras agresiones. Habla de «agresiones por parte de los que no comen jamón» y de «manadas que quedan con gays por Grindr para pegarles palizas». «Aquí el único peligro parece ser la extrema derecha», lamenta.

InfoVlogger va más allá y sostiene que el Orgullo ha dejado de reivindicar derechos. «Ya no se reivindica derecho. Ya se reivindica que la gente se pone hasta el culo de todo», afirma. Y sentencia: «Es una fiesta de la droga».

La conclusión de InfoVlogger es clara: el Orgullo ya no representa a todo el colectivo LGTBI. Asegura que sigue habiendo causas que defender, pero critica que la celebración haya quedado absorbida por una agenda política concreta.