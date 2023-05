Virginia Martínez ha sido uno de los fichajes políticos más llamativos del 28M. La presidenta de la Arandina C.F. ha decidido saltar a la política y ha aceptado la oferta del PP para acompañar en la lista al Ayuntamiento de Aranda de Duero a la actual alcaldesa, Raquel González.

Virginia Martínez va en el número dos de la lista y llega a la política avalada por su exitosa gestión en el club. Raquel González fue alcaldesa en 2019 gracias a los votos de Ciudadanos y Vox. El fichaje de la presidenta de la Arandina, auténtica institución vertebradora de la capital de la comarca de la Ribera del Duero, busca dar un salto en la intención de voto del PP para alcanzar una mayoría que les permita gobernar en solitario.

En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Virginia Martínez confiesa: «Me ilusiona poder trabajar por Aranda y la comarca de la Ribera del Duero en esta nueva faceta política». Virginia Martínez es abogada. Trabaja en Aranda de Duero en un importante despacho de abogados con 35 oficinas en España. Es miembro de la Junta Directiva de la Federación de Fútbol de Castilla y León y pertenece a la comisión de Deportes de la CEOE. Madrileña de nacimiento, ha vivido desde muy pequeña en Aranda de Duero. A Aranda volvió tras estudiar Derecho en la Universidad Complutense. Madridista «hasta la médula» por tradición familiar y herencia de su abuelo, su pasión es la Arandina. Pasión que -dice- consigue controlar desde su posición institucional en los partidos, aunque la procesión -reconoce- va por dentro.

En el verano de 2020, en plena pandemia, con el fútbol clausurado, Virginia Martínez no se arrugó y decidió asumir las riendas de un club que necesitaba sanear sus cuentas y lavar su imagen. El caso Arandina, que había saltado en 2017, afectó a la reputación del club. Dos años y medio después, aquello es historia, las cuentas cuadran y la Arandina ha completado una temporada que ya le gustaría a cualquiera de los grandes: campeón en su categoría, no ha perdido ni un solo partido en toda la temporada y ha ascendido a 2ª Federación. Virginia Martínez dice que es «el resultado del trabajo en equipo».

Virginia Martínez es una de las pocas presidentas de clubs de fútbol de España: «Es algo especial, aunque cada vez es más normal la presencia de mujeres en las directivas». Desde el minuto uno, se sintió arropada sin distinciones por el equipo directivo y los socios. En aras de la transparencia, quiere convocar ahora una Asamblea Extraordinaria de socios para que decidan si es compatible su cargo al frente del club con las responsabilidades políticas que asumirá en el Ayuntamiento de Aranda de Duero desde el 28M.

Virginia Martínez cuenta que quiere aportar y «sumar al proyecto que lidera Raquel González desde hace años para mejorar la vida de los vecinos». A sus 35 años, dice que le hace especial ilusión trabajar para potenciar la permanencia de los jóvenes en Aranda y atraer y retener talento: «Es una de las cosas que más me atraen por la que me apetece trabajar». Sueña -dice- con una universidad en Aranda para que los jóvenes de la comarca no tengan que irse a estudiar lejos y para atraer a tantos otros. Un nuevo hospital está en marcha, como vieja reivindicación que va haciéndose realidad.

Aranda de Duero es el tercer polo industrial de Castilla y León. En esta localidad de algo más de 30.000 habitantes están radicadas importantes empresas del país, que ofrecen a los jóvenes el lujo de poder quedarse a vivir y trabajar en su propia tierra, a diferencia de tantos otros lugares de España que ven crecer el abandono y la despoblación. «Somos un cruce de caminos», dice Virginia Martínez lamentando y sin entender que, desde 2011, ningún gobierno haya hecho nada por reactivar las obras del tren directo Madrid-Aranda-Burgos, tras el hundimiento en las obras del túnel de Somosierra. La Alta Velocidad llegó recientemente a Burgos, pero por Valladolid. Aranda sigue incomprensiblemente aislada por tren.

Lamenta Virginia Martínez que la Nacional 122 siga siendo eternamente un parche continuo y peligroso, en vez de ser la vía destinada a vertebrar y comunicar de este a oeste la Península Ibérica y a reactivar el eje Francia-Portugal como estaba proyectada. «Va más lento de lo que nos gustaría», dice con diplomacia. Ningún gobierno la termina pese al potencial económico que supondría el transporte de personas y mercancías. Al preguntarle por la Valladolitis en la política de Castilla y Léon que ha afectado a gobiernos nacionales y regionales, también del PP, se muestra prudente. «Necesitamos muchas cosas», dice, asegurando que, desde el ayuntamiento, le pondrán deberes a Alberto Núñez Feijóo si llega a La Moncloa.

Virginia Martínez no entiende, desde la perspectiva de una ciudad como Aranda de Duero, las descalificaciones constantes a los empresarios por parte del gobierno de Pedro Sánchez: «Todas las administraciones están obligadas a apoyar a los empresarios y los emprendedores que son quienes crean riqueza y empleo».

Pero Aranda del Duero es, sobre todo, la capital de la comarca de la Ribera del Duero y su nombre está absolutamente asociado al mejor vino y a la riqueza y actividades económicas, turísticas y culturales que genera. Desde el ayuntamiento, Virginia Martínez quiere trabajar para potenciar un turismo y enoturismo «de calidad». Bajar impuestos y «seguir reduciendo la carga a los ciudadanos gracias a las cuentas saneadas del ayuntamiento» es otro de los objetivos del equipo municipal para la próxima legislatura.

Hace pocos días, en Segovia, Alberto Núñez Feijóo presentó a los candidatos del PP a las ciudades castellanoleonesas de más de 20.000 habitantes y en unos días, en Burgos, Cuca Gamarra, presentará al resto de candidatos. La cita del 28M en Castilla y León es sólo municipal, pero va a ser vital para medir la temperatura política y fuerza de cada uno en el marco del gobierno regional de coalición entre PP y Vox. Virginia Martínez se muestra optimista ya no sólo por las encuestas: “Tenemos buenas sensaciones por lo que percibimos en la calle”.