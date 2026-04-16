Las víctimas de Adamuz desvelan la respuesta que les dio Puente para no dimitir: «No soy yo quien soldó la vía»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, habría negado su dimisión a los representantes de las 46 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) con un vacile indigno de un representante del Gobierno y máximo responsable del transporte ferroviario. Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, ha asegurado que Puente les dijo que no dimitía, tras requerírselo, porque no era él «quien había soldado la vía» que provocó el trágico suceso.

Samper ha relatado en el programa Horizonte, de Iker Jiménez, lo sucedido en uno de los encuentros que la Asociación de Víctimas de Adamuz ha mantenido con Óscar Puente. «Nosotros, en la primera reunión que tuvimos» con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, «le pedimos directamente y claramente la dimisión, a lo que nos respondió que él no era el que había soldado la vía», ha desvelado el presidente de la asociación, que tilda de «increíble» lo que vivió en sus propias carnes.

El representante de las víctimas también ha relatado que le pidieron «exactamente lo mismo», la dimisión, a Pedro Marco, presidente de Adif. «Están en unas instituciones en las que ha habido un problema gravísimo que está claro que no han podido controlar», ha justificado Mario Samper, en el momento de la entrevista en el que Iker Jiménez, incrédulo, le interrumpe educadamente para incidir en la contestación de Puente.

🔴🆘️ALUCINEN CON LA CATADURA MORAL DE OSCAR PUENTE. La Asociación de Víctimas de Adamuz se reunieron con él, le pidieron su Dimisión y Oscar Puente con la Chulería que le caracteriza les dijo que; «No dimite porque él no era quien había soldado la vía»😳😳👇 pic.twitter.com/QuJeXBw1oF — EQUALIZER3 (Eduardo G) (@egtegain) April 16, 2026

«¿Óscar Puente en persona os dijo que él no había soldado la vía?», le preguntó el director del programa Horizonte, a lo que Samper asentía. «Esa fue su respuesta, cuando le dijimos que veníamos encomendados por toda la asociación de víctimas y que tenía que dimitir». Además, explicó que justificaron la petición en que Puente «estaba en una situación de máxima responsabilidad y sino pueden ocurrir bajo su paraguas este tipo de hechos, está claro que no debe estar ahí». «Nosotros lo tenemos claro», zanjó Mario Samper, en la entrevista en la que desvela la respuesta del ministro de Transportes a las víctimas de Adamuz.

Manifestación de las víctimas

Este miércoles, la Asociación de Víctimas Descarrilamiento Adamuz congregó a las puertas del Congreso de los Diputados, en Madrid, a decenas de afectados directos por el trágico accidente ferroviario que supuso la muerte de 46 personas, así como a muchos ciudadanos que han querido dar su apoyo a las víctimas y protestar en esta movilización nacional.

En la manifestación, los presentes reclamaron «memoria, verdad y justicia» y exigieron a gritos la dimisión tanto de Óscar Puente como máximo responsable ferroviario en el Gobierno, como del Ejecutivo de Pedro Sánchez al completo. «¡Puente dimisión!» y «¡Gobierno dimisión!», han sido algunas de las consignas que se han escuchado en la concentración, donde también lucieron pancartas con lemas similares.

La jornada estuvo marcada desde el primer momento por la tensión con las fuerzas de seguridad del Estado. Los agentes de la Policía Nacional impidieron inicialmente que los concentrados permanecieran en la puerta del Congreso y los hicieron retroceder. Sin embargo, las autoridades permitieron posteriormente que ocho víctimas accedieran a las escalinatas del hemiciclo, donde se procedió a realizar un minuto de silencio.