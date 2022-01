Visitas, fotos, promesas y reuniones para la reconstrucción de la isla, muchas. Pese a haber finalizado ya la emergencia de la erupción volcánica, prácticamente cada semana un ministro u otro coge el Falcon y se planta en La Palma. Y el mes que viene Pedro Sánchez acudirá con todos los presidentes autonómicos a la isla. Pero todas esas visitas, fotos, promesas y reuniones no se están traduciendo en nada material y tangible para centenares de familias que ya no aguantan más. Por eso, han convocado una gran manifestación para el próximo lunes. Recorrerá la isla desde El Paso y Los Llanos hasta la capital palmera.

A punto de cumplirse un mes del fin de la actividad eruptiva la Iniciativa Apoyo Ciudadano de Afectados por el Volcán de Isla de La Palma ha convocado una protesta sin precedentes para «visibilizar el drama» que viven los palmeros. Fuentes de esta entidad explican a OKDIARIO que se han visto obligados a organizar la concentración, ya que «la desidia y la falta de empatía con los afectados se está imponiendo entre la sociedad». Era el temor que tenían nada más explosionar el volcán de Cumbre Vieja el 17 de septiembre. Ya entonces denunciaban que cuando acabase el espectáculo mediático, «se olvidarán de nosotros». Y pese a las múltiples declaraciones de Sánchez, parece que así está siendo.

Este colectivo social lamenta la situación en la que siguen viviendo algunos palmeros afectados por el volcán. Alexis Hernández, portavoz de la Iniciativa, asegura que «todos tenemos la obligación de saber que, en la actualidad, mientras la propaganda de la Administración dice lo contrario, siguen existiendo familias separadas, personas mayores enfermas durmiendo en caravanas y garajes». Hernández también recuerda que «algo tan básico como un termo para calentar agua, una dieta específica para las personas mayores con diabetes o no tener dinero para poder alimentar a tus bebés cuando has perdido el trabajo, la casa y tu coche bajo la lava de Todoque son tan solo algunas de las graves situaciones reales que están padeciendo hoy vecinos del Valle que han sido afectados por el volcán».

El temor en La Palma es que muchos de los vecinos afectados «acaben siendo en el futuro excluidos sociales por el abandono que sufrimos por parte de la Administración». Sobre todo, porque la recepción de las pocas ayudas que están llegando está siendo irregular. Mientras algunos ya tienen su casa, otros siguen malviviendo en lugares poco habitables. El término excluido social se acuña cuando se reúnen cuatro características: perder los lazos sociales, una limitación económica, la pérdida del empleo, falta de alimentos o recursos, y una afectación a la salud mental, cuatro elementos que reúnen a día de hoy la mayoría de los afectados por el volcán que no están recibiendo la atención que les correspondería por parte del Gobierno.

Cáritas da soporte a más de 300 familias con más de 800 personas, de las cuales 160 son menores de edad. Hasta la organización les están derivando los servicios sociales de los ayuntamientos. Junto a Cruz Roja, que ha repartido más de 1,8 millones de donaciones, estas entidades sociales están supliendo la falta de agilidad de la Administración pública. Sin ir más lejos, en todos estos meses, Cruz Roja ha logrado repartir más dinero en donaciones que el recogido por la administración, que logró aunar 1,7 millones de los cuales solo se han repartido el 17%, denuncian. “La situación es bastante más grave de lo que parece» añade Alexis Hernández. Unos datos que permiten afirmar, dice el portavoz, que «la realidad optimista de la administración se encuentra muy alejada de la realidad vital del afectado».

«La Palma es sin duda una sociedad fallida, en la que las administraciones no están gestionando adecuadamente la catástrofe» subraya. «Y siguen sin entender que lo prioritario y urgente en esta primera fase de reconstrucción, son las personas, los afectados, sus hogares, el cómo alimentar a sus familias, cómo ganar dinero y ser útil a la sociedad y a los suyos» denuncia Hernández. La Iniciativa de Apoyo recuerda que «hoy la urgencia se llama mínimo vital, poder llevar comida a casa, pagar los libros de la escuela de nuestros hijos, no verte forzado a abandonar la isla buscando un futuro próspero de certidumbre». «Parece que no quieran visibilizarlos porque eso les crearía un trauma social y político a las Administraciones, que llegará cuando todo se sepa, y sin embargo, nosotros ya estamos traumatizados», añaden.