Los palmeros están desesperados por culpa de un volcán que no cesa de destruir su isla . Sin hogar y sin rastro del prometido apoyo del Gobierno, los vecinos piden ayuda: «Se trata de una emergencia que debe ser tratada como tal y las ayudas del Estado no han llegado. Lo hemos perdido todo». Cake Minuesa y su equipo viajan a La Palma con la expedición de eurodiputados que, al margen de su ideología política, elevan a Europa la petición de medidas y de actuación al margen de las palabras y las buenas intenciones. Una expedición a la que no se quisieron unir Podemos e Izquierda Unida.

«Queremos que los fondos de la Unión Europea (que los hay) vengan inmediatamente a La Palma», afirma la eurodiputada Mazaly Aguilar de Vox. «Los agricultores lo han perdido todo y casi un 10% de la población ha perdido sus casas», recuerda el organizador de la expedición, Gabriel Mato (Grupo Popular). Aguilar admite que las ayudas no llegan por culpa de la «burocracia». «El drama aquí es que esto ha empezado pero a diferencia de otras catástrofes, no sabemos cuándo acaba», afirma José Ramón Bauzá (C’s).

Un vecino afectado lo deja muy claro ante las cámaras de OKDIARIO: «No queremos que nos regalen nada, simplemente volver a la vida que teníamos antes».