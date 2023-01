RTVE ha comprado diez episodios del programa La Ruina, que emitirá el canal catalán de TVE y que tiene al frente al humorista independentista Tomás Fuentes. En el pasado ya ha sido polémico por los recurrentes insultos que le ha dedicado a la Infanta Elena, de quien ha bromeado insistentemente con que «va con retraso». En la producción de la cadena pública también colabora la empresa de Andreu Buenafuente y la Mediapro de Jaume Roures.

Fuentes es uno de los conductores del programa de radio La Ruina, que ahora tendrá su división televisiva en forma de 10 capítulos. Cada uno de ellos cuenta con un invitado y el primero en estrenarse será el presentador de radio Albert Om. A Fuentes le acompañará presentando el programa Ignasi Taltavull.

Lo controvertido de este fichaje pasa por la figura del propio Fuentes, abiertamente defensor de la causa independentista y que insistentemente ha utilizado sus redes sociales para insultar a la Infanta Elena utilizando los dobles sentidos de la palabra «retraso».

Chistes como “¿Cómo le dijo la Infanta Elena a Marichalar que estaba embarazada? Tengo dos retrasos”, El jet de la infanta Elena es el único avión que siempre va con retraso”, «Lo siento, doña Infanta, pero la oigo con cierto retraso”, tal y como recoge el diario El Catalán este lunes.

Las supuestas bromas sobre la Infanta Elena, hermana de Felipe VI aunque ya no oficialmente miembro de la Familia Real, son muy habituales en el repertorio del cómico y guionista, que tiene otras como “Método 3 afirma que también hizo escuchas ilegales a la Infanta Elena, en el chikipark donde le gusta relajarse”, “El Rey se disculpa: Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir. Está hablando de la infanta Elena, no?”, “Me ha parecido ver a la infanta Elena comiéndose el musgo del Belén. ¿Alguien más lo ha visto?».

Polémicas

No es la única polémica reciente en la cadena pública. El programa Cachitos que emite TVE en Nochevieja ha vuelto a dar este año muestra de su sectarismo. En la última edición no ha dudado en atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación a su hermano y la investigación archivada por la Fiscalía Anticorrupción sobre un contrato de mascarillas. Todo con tono de burla. Sin embargo, este espacio del ente público no profundizó en el ámbito familiar de ministros socialistas salpicados por casos de nepotismo o en el del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo que sí hizo TVE fue promocionar a activistas de cabecera de la ultraizquierda como el transformista asturiano Rodrigo Cuevas -contratado por el Gobierno como imagen de España para la Expo de Dubái- o a Samantha Hudson, performer premiada por el Ministerio de Irene Montero que llegó a escribir: «Odio a las mujeres víctimas de violación». También Cuevas fue galardonado el pasado junio por Igualdad en los premios LGTBI ‘Arcoíris’.