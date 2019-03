Toni Albà difundió fotos falsas de las cargas policiales del 1-O para criminalizar a Enric Millo

El actor Toni Albà, que acaba de ser despedido de TV3 por sus constantes insultos contra Inés Arrimadas, jugó un papel fundamental para difundir fake news, que fueron replicadas por miles de seguidores independentistas, durante la jornada del referéndum ilegal del 1-O.

Albà publicó aquel día un tuit con amenazas contra el entonces delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, en el que le hacía la siguiente advertencia: “Millo, no volverás a caminar tranquilo por la calle nunca más“.

Su mensaje estaba ilustrado con una imagen desgarradora: un niño llorando, con una fuerte herida en la cabeza y la cara cubierta de sangre. Se trata de otra de las fake news que los independentistas difundieron durante el 1-O y las fechas posteriores, para criminalizar a las fuerzas de seguridad y al Gobierno de Rajoy.

En realidad, la imagen difundida por Toni Albà correspondía a un niño herido por los Mossos d’Esquadra en noviembre de 2012 en Tarragona, durante una manifestación con motivo de la huelga general del 14N.

De este modo, el actor de TV3 atribuyó a la Policía y la Guardia Civil una agresión, que en realidad habían cometido los Mossos d’Esquadra cinco años antes, para criminalizar al Gobierno y amenazar a su delegado en Cataluña. El periodista británico Matthew Bennett ha recuperado estas imágenes, para desmontar la mentira de Toni Albà.

Durante su declaración como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo, Enric Millo recordó que en la jornada del 1-O los independentistas difundieron decenas de fake news que “en pocas horas dieron la vuelta al mundo, creando un clima de opinión”.

Y mencionó el caso de la edil de ERC Marta Torrecillas, quien en un dramático mensaje de audio aseguró que los policías le habían roto “todos los dedos de la mano, de uno en uno“, y luego reconoció en TV3 que se lo había inventado: sólo tenía una capsulitis en un dedo. Pero su mentira ya había logrado el efecto que buscaban los separatistas.

MILLO, durante su declaración en el Juicio del Procés realizo una referencia a la famosa chica de los dedos rotos. No hago comentario y ver el video. pic.twitter.com/Eeu7nHIrDO — Franfa (@Franfabroni) March 6, 2019

Los independentistas han retomado ahora el linchamiento contra Enric Millo, tras su declaración como testigo en el juicio del 1-O. Esta vez lo encabeza el economista Xavier Sala i Martín, quien entre otros comentarios ofensivos le ha dirigido el siguiente mensaje amenazador: “Has salido de la sala sin mirar a los ojos a tus ex compañeros. No será el único día: tendrás que vivir sin poder mirar a los ojos a mucha gente en Cataluña. Y todo, ¿por qué? ¿Por una silla en el consejo de administración de puerta giratoria? ¿Crees que ha valido la pena, Enric Millo?”

Has sortit de la sala sense mirar els ulls dels teus ex-companys. No serà l'únic dia: hauràs de viure sense poder mirar els ulls molta gent a Catalunya. I tot, per a què? Per una cadira a un consell d'administració de porta giratòria? Creus que haurà valgut la pena, @EnricMillo? — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) March 5, 2019

Al linchamiento contra Millo se han sumado también el jugador del Barça Gerard Piqué, la ex diputada de la CUP Mireia Boya y el ex líder de Podemos en Cataluña Dante Albano Fachin. Todo, porque el ex delegado del Gobierno declaró como testigo y respondió, bajo juramente, a las preguntas de las defensas y las acusaciones en la causa del 1-O. Algo que le ha merecido ser objeto del matonismo de los independentistas, como le ocurre ahora al ex jefe de la Comisaría de Información de los Mossos Manel Castellví.

El economista Sala i Martín también difunde habitualmente en las redes otras fake news para apoyar la causa independentista. Como el siguiente vídeo, que corresponde a agentes de Policía que acudían en autocar a una manifestación de Jusapol en Madrid. Los separatistas lo han publicado hasta la saciedad simulado que corresponden a los agentes que participaron en las cargas del 1-O.

Zoido va mentir. Deia que la gent que cridava "A por ellos!" no eren policies sinó civils. Aquí es demostra clarament que menteix, i això davant d'un Tribunal és DELICTE!

El vídeo extranyament està desapareixent de les xarxes socials, doncs bé, compartim-lo pic.twitter.com/X0ia1GgkCd — Segui (@SeguidillaBest) March 6, 2019

En cuanto al actor Toni Albà, ha sido despedido ahora de TV3 tras calificar por segunda vez de prostituta a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. Toni Albà también ha llamado “malnacido y gusano de alcantarilla” al candidato a la Alcaldía de Barcelona Manuel Valls (quien ha anunciado acciones judiciales contra él), “excelente hijo de puta” al diputado de los Comunes Lluís Rabell y “demagogo de mierda” a Albert Rivera.

El bufón de TV3 afirma que España es “el mayor prostíbulo del mundo” y dedica sus comentarios homófobos al secretario general del PSC, Miquel Iceta, al que ha calificado como “una burbujita bailarina que es como aquella ventosidad en la bañera que baila dentro del agua dejando un tufo putrefacto después de una mala digestión pseudo-socialista”.