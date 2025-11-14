El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha ironizado al identificar al presidente del Gobierno en una de las canciones del último álbum de Rosalía. En concreto, en la letra de La Perla en la que la artista se refiere a una persona de la que «no se fía». Para Tellado, cada una de sus descripciones le remiten a Sánchez: «Se ha convertido en la Perla de España».

Para el dirigente popular son muchos los versos de la canción que le remiten al jefe del Ejecutivo. Sobre todo, en su estribillo que dice así:

«Él es tan encantador, estrella de la sinrazón»

«Un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón»

«Tienes el podio de la gran desilusión

«La decepción local, rompecorazones nacional»

«Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial»

«Es una perla, nadie se fía»

«Es una perla, una de mucho cuida’o»

El secretario general de los populares ha invitado este viernes al presidente Sánchez a reflexionar precisamente sobre las canciones de la artista catalana. En concreto, en la canción de La Perla.

«Quizás se pueda sentir retratado en ella», ha señalado Tellado, «creo que muchos españoles, cuando la escuchan, no sé por qué, les ha venido a cabeza Sánchez». Según ha recalcado con ironía el secretario general del PP, el presidente del Gobierno «se ha convertido en la Perla de España».

A renglón seguido, Tellado ha destacado que «la frivolidad más absoluta» en la que acusa de vivir a Sánchez, ha podido ser una de las razones que éste pasado jueves, le han llevado a presentarse y de manera sorpresiva en un programa musical de RTVE, Radio 3.

En los estudios de la televisión pública, vestido de una manera informal y juvenil, el líder socialista del Gobierno se declaró fan absoluto del último éxito de la artista catalana, Lux. Junto a los jóvenes periodistas que le interpelaron en aquel momento, Sánchez aseguró haberse reservado hasta una hora de su apretada agenda para escuchar «del tirón» el nuevo fenómeno musical. «Es una maravilla», señaló ante la risa de los presentes.

Lo cierto es que Rosalía en su canción, que cuenta ya con más de 4 millones de reproducciones en Youtube, describe a una persona de la que se desconoce su identidad como un «ladrón de paz».