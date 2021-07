La crisis política generada tras la decisión del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, en la que se concedieron los indultos a los nueve condenados del juicio del procés obliga a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, si siguen su propio criterio, a mandar a pleno los recursos contra la decisión del Ejecutivo por la «trascendente importancia del asunto», según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de toda solvencia. De ser así, la decisión implica que sean los 30 magistrados que componen la Sala Tercera los que resuelvan.

La repercusión mediática, así como el hecho de la citada crisis política, llevan a que todos los magistrados de Lo Contencioso-Administrativo de la Sala Tercera del Alto Tribunal, y no sólo los seis de la Sección Quinta Octavio Herrero Pina, Ángeles Huet de Sande, Fernando Román García, Wenceslao Francisco Olea Godoy y el presidente Segundo Menéndez Pérez (que conocen de los asuntos del Consejo de Ministros), sean quienes deban resolver los recursos en el caso de que se otorgue la legitimidad a los recurrentes: Vox, PP y Ciudadanos.

En cuanto al porqué debe ser el pleno quien conozca del asunto y no la sección, la Ley Orgánica del Poder Judicial dice en su artículo 58 que «la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo conocerá, en única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros (…) y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la Ley».

El hecho de que tenga que conocer un asunto no implica que tenga que hacerlo en pleno, porque la ley habla de Sala, pero luego eso se divide en dos: sala-pleno y sala-sección. Es ahí cuando entra en juego la propia doctrina de la Sala. Hasta ahora, se abocan a pleno aquellos asuntos de especial relevancia. Ejemplo de esto fue el recurso al indulto del conductor kamikaze de Valencia que se resolvió en pleno.

Pese a todo lo anterior, según las fuentes consultadas, la decisión final sobre cómo tramitar la medida de gracia recae en el presidente de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo, en este caso el magistrado César Tolosa Tribiño, quien «no está por la labor de abocar a pleno».

Pero sobre este extremo, también aseveran las fuentes que este caso de los indultos sobrepasa de «todas, todas» el concepto de especial relevancia que hasta ahora se ha utilizado para que un asunto sea abocado a pleno. Es más, incluso aunque el presidente esté en contra, se podría llevar al pleno si 15 magistrados lo solicitan, extremo que no se descarta si Tolosa decide que sea la Sección quien lo lleve.

Indultos

Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez concediera los indultos a Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat; los ex consejeros Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull; el ex presidente de ANC Jordi Sànchez, el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y la ex consejera Dolors Bassa, qué pasará con su futuro judicial es la incógnita que todo el mundo trata de resolver.

Por el momento, lo único que se sabe a ciencia cierta es que el Supremo por el momento ha denegado las cautelarísimas, para que volvieran a prisión de forma inmediata, solicitadas por Vox, y está tramitando las cautelares. Así, el Alto Tribunal le ha dado cinco días a la Abogacía del Estado para que alegue sobre la petición de ingreso en la cárcel pedida por Ciudadanos.