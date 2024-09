El Tribunal Supremo ha ratificado este lunes la decisión de no aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación por el que fue condenado el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. El Alto Tribunal considera que «medió un beneficio personal de carácter patrimonial» y, por tanto, la norma no se le puede aplicar.

El que también fuera líder de ERC presentó un recurso de súplica junto a otros ex consejeros de aquel Gobierno autonómico: Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Ahora, el Supremo ha confirmado su rechazo a aplicarles la medida de gracia a los políticos secesionistas.

A pesar de este varapalo judicial a los líderes independentistas, aún cuentan con la posibilidad de presentar un incidente de nulidad ante el mismo tribunal. Y, si no prosperase, podrían llevar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.