El Supremo cita hoy a las 12:00 h a los abogados de Ábalos, Koldo y Aldama para comunicarles la sentencia

El Tribunal Supremo ha citado hoy a las 12:00 h a los abogados de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama para comunicarles la sentencia sobre las irregularidades en torno a la contratación de mascarillas durante la pandemia de coronavirus. Tal y como adelantó OKDIARIO a primera hora de la mañana, el fallo de los magistrados se conocerá en el día de hoy.

La Sala Segunda ya ha deliberado y ha perfilado las penas que se le impondrán al que fuera ministro de Transportes, su principal asesor y el empresario que aseguró que les había pagado comisiones. Los abogados de todas las partes acaban de recibir la citación del Alto Tribunal para asistir de forma presencial al Supremo para exponerles lo que han decidido.

La mencionada comparecencia es algo inusual; lo habitual es que las sentencias se notifiquen vía Lexnet, que es el sistema informático que usa el Poder Judicial. El procurador recibe la sentencia y se la comunica al abogado, que se la extiende a su cliente. En este caso, debido a la trascendencia pública del fallo, se les notificará a los abogados de los acusados personalmente.

Ábalos y Koldo citados por videoconferencia

José Luis Ábalos y Koldo García han sido citados por videoconferencia para conocer el fallo. Tendrán que asistir a una sala de la prisión de Soto del Real a las 12:00 horas para que les lean lo que han decidido los jueces sobre su futuro más próximo.

No es la primera vez que Koldo y Ábalos siguen una comparecencia judicial desde la sala de videoconferencias de la cárcel. Ábalos ha tenido que declarar desde allí en litigios de honor que tiene abiertos en los tribunales y Koldo también declaró desde este lugar en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra a la que no pudo acudir de forma presencial.

«Que sea lo que Dios quiera, vamos a ello»

Fuentes del entorno de Ábalos consideran que la citación vulnera su derecho a la intimidad, que las formas no han sido las más correctas y que está muy nervioso por la incertidumbre.

«Que sea lo que Dios quiera, vamos a ello», le ha trasladado el ex ministro a su abogado Marino Turiel en la última llamada que han tenido antes de conocer el fallo.