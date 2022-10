Sólo el 5,6% de los votantes de Vox se marcharía con Olona si formase un nuevo partido

Los votantes de Vox consideran un error que Macarena Olona, su ex candidata a las elecciones andaluzas, funde un nuevo partido que fracture aún más al electorado a la derecha del PSOE. El 63,1% considera la decisión «poco» o «totalmente inadecuada» y sólo el 5,6% de los que votaron a Santiago Abascal lo harían por quien fuera su portavoz en el Congreso de los Diputados. Así se desprende de la encuesta de Data10 para OKDIARIO, que ofrece otra conclusión: el nuevo partido de Olona sólo obtendría entre el 2,5% y el 3,2% de los votos en toda España, insuficiente para acceder a un escaño en el Congreso de los Diputados.

«Este es el final del camino». Vox cerró la puerta al hipotético regreso de Macarena Olona con una frase sin ambages. Sin embargo, la ex diputada sigue amagando con el regreso a la actividad política, aunque para ello deba crear una nueva plataforma. «Serán los españoles los que digan cuándo me marcho a casa», responde mientras está inmersa en una gira de conferencias de alto calado ideológico por distintas ciudades del territorio nacional.

Según la encuesta de Data10, los españoles en su conjunto lo tienen claro, más allá de la adscripción ideológica de cada uno: aunque el 33,3% califica de «bastante» o «muy adecuada» la decisión de liderar un nuevo partido si Olona así lo desea, sólo el 1,2% está convencido de que le votaría. Y apenas un 6,6% no ve imposible votarla, aunque es «improbable» que finalmente se decantase por ella.

Los porcentajes mejoran algo cuando se segmenta a los votantes de Vox. El 10,9% de los que apoyaron a Abascal valoran como «muy adecuada» la decisión de Olona de crear un nuevo partido, porcentaje que escala al 19,6% los que consideran la decisión como «bastante adecuada». Son, en cualquier caso, minoría frente a ese 63,1% de votantes de Vox que creen que la apuesta de la ex diputada sería «poco» o «totalmente inadecuada».

¿Pero qué opinan los votantes del partido conservador llegado el momento de elegir entre una papeleta encabezada por Santiago Abascal u otra liderada por Macarena Olona? Apenas el 5,6% responde que optaría por la ex candidata a la Junta de Andalucía después de cómo se ha conducido desde que decidió abandonar la política por «razones de salud». A partir de ahí, comienzan las dudas. El 3,8% responde que «es probable» que la votase, «pero no seguro». Y el 15,1% contesta que «es improbable que le vote, pero no imposible». Son abrumadora mayoría los que «en ningún caso le votaría»: el 59,5%. Un dato que seguramente tranquilizará a la actual dirección de Vox.

Con estos resultados, Olona no tendría garantizado recuperar su acta de diputada en unos próximos comicios, ya que su expectativa electoral oscila entre el 2,58% y el 3,22% del total de los votos, por lo que necesitaría concentrarlos en la circunscripción por la que decidiera presentarse. Serían españoles que mayoritariamente votaron antes a Vox (51%), pero no sólo. Olona se nutriría también de los que lo hicieron por el PP (18%), el PSOE (10%) y Ciudadanos (9%).