La batalla que mantienen Génova y Sol sobre la fecha de celebración del congreso del PP de Madrid ha sido uno de los temas más abordados en los corrillos del 43 aniversario de la Constitución celebrado este lunes en las Cortes. Fuentes de la Presidencia de la Comunidad de Madrid han insistido en su mensaje a la dirección nacional de Pablo Casado para que el cónclave no se alargue y han admitido sus dudas ante el efecto que podría tener la posible convocatoria de elecciones en otras comunidades en los próximos meses, en relación a Andalucía y Castilla y León. Así, desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso insisten en el mensaje de que el congreso del PP de Madrid tenga lugar «cuanto antes». Génova, por su parte, apela al acuerdo de la junta directiva nacional, que estableció el primer semestre del año próximo como margen para su celebración.

Tales fuentes recuerdan que ya se postergó dicho congreso la pasada primavera, cuando se celebraron elecciones a la Comunidad de Madrid al estallar el pacto con Ciudadanos y subrayan que «estamos en interinidad desde la etapa de Cifuentes».

Asimismo, dichas fuentes subrayan que si Ayuso no hace más declaraciones públicas solicitando la celebración del congreso del PP madrileño cuanto antes es para evitar que se le diga «que presiona»: «No quiere insistir porque si no dicen que presiona. No puede hacer nada», resumen. La preocupación por las consecuencias que puede tener esta pugna se ha instalado desde hace semanas en la Puerta del Sol, donde se considera que «esto hay que pararlo porque no beneficia a nadie».

Ya en el micrófono instalado en el Patio del Congreso para atender a la prensa, Isabel Díaz Ayuso ha hecho un llamamiento a sus compañeros a «pasar pronto página» en todo lo que afecta la disputa por el liderazgo del PP en la Comunidad. Más cuando esta guerra está afectando de forma directa a la intención de voto, según los sondeos. Ayuso considera que lo que deben hacer todos los representantes de su formación es centrarse en los problemas de los españoles que son «más importantes» y están «muy por encima» de las siglas que representa el Partido Popular.

Preguntada expresamente sobre la posibilidad de que un anticipo electoral en Andalucía y Castilla y León pueda retrasar aún más el congreso del PP de Madrid, el tema que centra la discusión ahora mismo entre Génova y Sol, Ayuso ha desvinculado que la celebración del congreso del PP de Madrid pueda depender del posible adelanto electoral en ambas comunidades. Todo después de que la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, no descartase esta posibilidad este fin de semana.

La presidenta de la Comunidad ha declarado que «en principio no tendría una cosa que ver con la otra, se circunscribe a diferentes autonomías y órganos distintos» y ha considerado que «cada uno llevará su propio calendario».

Afectuoso abrazo

La baronesa popular ha vuelto a coincidir este lunes, en los actos de celebración del aniversario de la Carta Magna, con el presidente de su partido, Pablo Casado. Ayuso y el líder del PP se han sentado justo al lado siguiendo el protocolo establecido que, según fuentes de la Presidencia del Congreso, se circunscribe únicamente al protocolo que marca la aprobación de los Estatutos de autonomía. Antes de empezar, de forma breve, se han intercambiado algunas palabras en solitario y se han dado un afectuoso abrazo. Posteriormente se han sumado a esa conversación otros presidentes autonómicos. También, al término del acto, han podido intercambiar algunas palabras.

Quien no ha asistido al acto institucional del Congreso pese a estar invitado es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuyo nombre ha aparecido en las quinielas como posible rival de Ayuso en el congreso del PP madrileño. Fuentes del equipo de Almeida explican a este periódico que el regidor no ha podido asistir por un motivo personal. Tampoco acudió el secretario general del PP y diputado por Murcia, Teodoro García Egea.