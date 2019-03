Sofía Rincón inicia con Sánchez Dragó los preparativos de la película de Blas de Lezo

Tras el éxito de su canción Like a VOX, Sofía Rincón anuncia que está trabajando en los preparativos de la obra cinematográfica del almirante español Blas de Lezo con el escritor Fernando Sánchez Dragó.

Sofía Rincón anuncia en OKDIARIO que está trabajando en los preparativos de la obra cinematográfica del almirante español Blas de Lezo junto al escritor Fernando Sánchez Dragó. Un proyecto que pese a encontrarse en un estado embrionario, o “en mantillas” como afirma el escritor, la artista lo considera “importantísimo tanto a nivel personal para España”.

Tras la gala de los Goya, el líder de VOX, Santiago Abascal, aseguró en su cuenta de Twitter que había que “hacer esa película sobre Blas de Lezo. Es evidente que hay un público que garantiza el éxito”. Una sugerencia que recibió un apoyo masivo en redes sociales y que pronto podría convertirse en realidad.

PREGUNTA. Tras el éxito de te canción Like a VOX, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora?

RESPUESTA. Ahora mismo hay muchos proyectos entre manos, pero os voy a contar uno, por lo importantísimo que es tanto a nivel personal como lo importante que es para España. Sánchez Dragó y yo estamos trabajando en los preparativos para sacar adelante una película de Blas de Lezo. Creo que es muy necesario que se empiecen a hacer películas que generen al menos un interés de nuestra historia. Siempre están pintando nuestra historia como una historia horrible. Todos los países tiene historias terribles, pero también hay héroes en la historia de todos los países.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el escritor Fernando Sánchez Dragó para conocer algunos detalles sobre este proyecto cinematográfico. Sánchez Dragó explica a este periódico que cuando Sofía se puso en contacto para realizar este proyecto, “le dije que, curiosamente, yo estaba también en contacto con otras personas para rodar una serie de películas sobre grande hitos de la historia de España. Por ejemplo la guerra de sucesión. Un episodio casi desconocido de la historia de España. Sin embargo en él está el secreto de todo el lío con monumental que se está armando en Cataluña. Sería interesante que los catalanes y el resto de los españoles conocieran algunos aspectos de ese episodio. Cuando Sofía se puso en contacto conmigo le dije que podríamos sumar nuestras fuerzas”. Pese a que el proyecto está “en mantillas”, la intención es que pueda salir adelante.

Rincón: “Hay una dictadura ideológica”

P. ¿Cómo nace Like a VOX?

R. El viral fue un trabajo de mes y medio porque el objetivo del viral era el principio de algo. No es un fin como tal sino que quiero iniciar un movimiento que es ‘la derecha como performance’ porque toda la cultura está monopolizada por la izquierda. Tu no puedes ser actor y ser de derechas.

Hay una dictadura ideológica. No busco que se monopolice la cultura desde la derecha, sino quitar ese monopolio y que ambas ideologías puedan convivir. Es en la confrontación de ideas donde la civilización puede evolucionar

P. Si Abascal es un semental … ¿qué es Rajoy?

Eso es algo que nos preguntamos todos. No sabes si sus frases las ha sacado del club de la comedia o son de un político. A mi me parece fascinante, me rio muchísimo, creo que deberían hacer un remix con todas las frases de Mariano Rajoy.

P. Dices que Abascal tiene un fuerza descomunal, ¿qué tiene de descomunal Pablo Iglesias?

Un chalet

P. Pedro Sánchez presume en su libro ‘Manual de Resistencia’ de ser guapo. La selección de los candidatos de Ciudadanos parece hecho a través de un casting, ¿se ha banalizado la política?

Que la política se está banalizando es un hecho. es una cosa impresionante lo que ocurre ahora mismo. Si yo he podido hacer este rap lleno de memes con la situación actual, es que la situación actual lo permite. Si hubiera algo de esperanza en la gente, en la situación política, no sería necesario esto. Pero ahora mismo, hay partidos que cambian de opinión como de camisa. Si tu tienes unas ideas, defiéndelas, tira para adelante con ellas.

¿Qué la gente te va a insultar? Desde luego. Pero al menos que sean algo firmes. Pero esto de ir, decir un día una cosa, te critican y al día siguiente dicen la contraria no tiene ningún sentido. O ir a lo políticamente correcto olvidándose de las necesidades reales de la mayoría. Así son los partidos actuales. Luego otro partido que se dedica a imitar a otro para ver si gana votos y no lo imita bien.