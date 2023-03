La socialista que cenó con ‘Berni’ y ‘El Mediador’: «Mientras haya puteros habrá violencia de género»

La secretaria de Igualdad del PSOE y diputada por León, Andrea Fernández, identificada por el mediador del caso Tito Berni en una entrevista con OKDIARIO en una de las cenas pagadas por la trama corrupta- ha venido adoptando un discurso muy vehemente contra los clientes de servicios de prostitución. «Mientras haya puteros, habrá violencia de género», «los puteros ya eran un problema de salud pública antes de la pandemia» o «nadie con una mínima conciencia en torno a los derechos humanos va de putas», son algunas de las afirmaciones que ha realizado Fernández en redes sociales. Todo ello, mientras se le ha situado en las cenas pagadas por una trama que también se encargaba de la contratación de prostitutas.

En la manifestación del 8 de marzo de 2022, siendo ya secretaria de Igualdad de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, centró la agenda socialista en la abolición de la prostitución. «Consideramos que España es el prostíbulo de Europa, queremos luchar para erradicar esta lacra y lo vamos a hacer desde el Congreso de los Diputados en una ley en la que ya estamos trabajando», declaró la electa por León a quien el conseguidor Marco Antonio Navarro Tacoronte, ex socio del ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, señala como participante, junto a otros compañeros de bancada, en una cena pagada por la trama en el restaurante Ramsés de Madrid en octubre de 2020.

Cuando Fernández ha ido soltando perlas como las anteriormente citadas, e incluso una que borró y que decía que «uno de cada tres españoles paga por violar a una mujer», los usuarios de redes sociales le han respondido con el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, donde la investigación policial y judicial certificó que varios dirigentes de la Junta socialista se gastaron el dinero de los parados andaluces en cocaína y prostitutas.

En este sentido, el coordinador general del PP y ex consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, denunció el pasado jueves que el socialismo «ha vuelto a las andadas», repitiendo el mismo modus operandi de los ERE: «La corrupción y a gastarse el dinero de todos en droga y prostitución. «La trama socialista del Tito Berni es la vuelta al PSOE cortijero», recalcó el senador.

Mensajes de Andrea Fernández en redes sociales.

En una rueda de prensa en Génova, el número tres del partido de Alberto Núñez Feijóo advirtió al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de que «el silencio no es una opción» ante este nuevo caso de corrupción, porque tal actitud «le acabará devorando». De esta manera, emplazó al líder socialista a dar explicaciones y pedir perdón por una trama que «operaba muy cerquita de su escaño en el Congreso». «Hay muchas X por despejar», enfatizó Bendodo.

Por ello, instó a Sánchez a que comparezca a petición propia y que no cometa el mismo error que con los ERE, cuando el PSOE intentó implicar al Gobierno del PP.»Que dé todas las explicaciones y si no lo hace, mal va, no hay caso que tape al del Tito Berni», sentenció.

«Vergüenza»

Preguntado por OKDIARIO sobre la opinión del PP respecto al hecho de que en una cena organizada por la trama, que contrataba prostitutas, estuviese, siempre según el mediador, la hoy secretaria de Igualdad del PSOE, Bendodo fue muy expresivo en su respuesta: «Aquí se puede redondear el círculo más, los dirigentes socialistas van a ir a la manifestación del 8M cuando muchos de ellos han participado en esta trama y han ido a prostíbulos, y en esas cenas, donde no sé lo que se hablaba, estaba la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, joder, joder, los hechos lo definen todo». «Se les debería caer la cara de vergüenza», remachó.