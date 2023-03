Marco Antonio Navarro Tacoronte, el hombre que da nombre al caso Mediador, asegura que el ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el Tito Berni, era la persona que recaudaba el dinero de la trama corrupta de los socialistas. Preguntado directamente por OKDIARIO sobre si cree que su ex socio era el recaudador del Partido Socialista, Navarro afirma: «Voy a llamarle mediador, como él me llama a mí». Posteriormente, explica con claridad qué hacen los mediadores: «Un mediador recauda fondos para la organización, para el partido político, para la empresa, para las chicas de alterne, juntaba y recaudaba para el partido».

El tinerfeño, investigado en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, entró y salió durante muchos años de los principales despachos políticos de las Islas Canarias y de España. También del que tenía en la planta del grupo socialista en el Congreso de los Diputados Juan Bernardo Fuentes Curbelo, detenido días después de su renuncia al escaño.

Allí acudía Navarro, aseguró en una entrevista a OKDIARIO, cada vez que el ex parlamentario necesitaba una gestión con alguna empresa. Luego visitaba al empresario y éste, finalmente, acababa pagando una cantidad a la red que lideraba el Tito Berni a cambio de rebajar o retirar sanciones o acelerar procesos administrativos. La mayoría del dinero que movían, siempre en efectivo, se lo gastaban en prostitutas y droga.

Navarro Tacoronte considera que «debería salir a la palestra cuanto antes, como se hizo todo para dar tranquilidad al PSOE, que no todos son malos». De momento, la magistrada que instruye la causa mantiene el secreto de sumario sobre dos de las tres piezas que está investigando con los mismos actores como protagonistas.

Sobre el papel que jugaba el ex diputado por Fuerteventura en la trama, a la hora de cobrar los sobornos de los empresarios, El Mediador apunta a que Juan Bernardo Fuentes Curbelo «tenía que recaudar y repartir el dinero». Aunque matiza: «No sé si se lo quedaba todo él, a estas alturas».

Respecto al dinero que podría haber recaudado el Tito Berni durante el tiempo que la trama estuvo operando a nivel autonómico y nacional, Marco Antonio Navarro Tacoronte no se atreve a cuantificar con ceros la cantidad de euros que podría haber movido el ex diputado socialista. Algunas fuentes llegan a hablar de millones, procedentes principalmente de mordidas por parte de empresarios ganaderos, del sector de las energías renovables y de la automoción. El Mediador, sin embargo, pone un ejemplo para que cada uno saque sus conclusiones: «Lleva en política como los dinosaurios, imagínese usted lo que puede haber mediado».