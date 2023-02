El Sindicato de Enfermeras: «Estamos hartos de que nos utilicen políticamente contra Ayuso»

Miles de sanitarios se han manifestado este domingo en Madrid contra la sanidad pública de Ayuso. OKDIARIO, de la mano de Cake Minuesa, ha hablado con Pepe Álvarez y con Unai Sordo, líderes de UGT y CCOO respectivamente.

A las preguntas del porqué sólo se manifiestan los sindicatos mayoritarios en Madrid, los sindicalistas echan balones fuera. En esta manifestación electoralista también hemos preguntado a los líderes de los sindicatos mayoritarios por los liberados, que decidieron en plena pandemia no acudir a su puesto de trabajo ni por los enfermos, ni por apoyar a sus compañeros que los necesitaban.

Tanto la respuesta de Pepe Álvarez, como la de Unai Sordo parecen no tener respuesta: «Eso no es verdad, eres un tontolaba», ha dicho Unai Sordo, líder de CCOO, insultando y atacando al mensajero cuando no tenía respuesta. Hemos sido testigos de cómo trabajadores sanitarios llamaban «vendidos» a los manifestantes de UGT.

Desde el Sindicato de Enfermeras, la portavoz ha asegurado:

«estoy harta de que se nos intenten utilizar contra Ayuso; sólo quiero negociar por la Sanidad en Madrid. Nosotros, nuestros liberados, todos dejaron de un lado su derecho a no trabajar y apoyaron en la pandemia, no como otros sindicatos».

Muchos manifestantes tienen su mantra de odio tatuado en el cerebro: «¡Ayuso asesina!», y son capaces de decirlo, afirmarlo y a continuación negarlo. El 70% de los liberados en pandemia no fueron a trabajar. Sucede algo parecido al preguntar por el 70% de los liberados que no trabajaron en plena pandemia. Antes esto: silencio y negación de la realidad