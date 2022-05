Los separatistas exigen que los marroquíes voten en España en plena crisis de espionaje.

Los separatistas siguen con su idea de diluir a los hispanohablantes. Llevan décadas con la idea de incorporar inmigrantes marroquíes para forzarles a adoptar como primera lengua de convivencia el catalán. Y por eso impulsan su prioridad frente a los inmigrantes de habla hispana. Ahora, Junts da un paso más, y exige que empiecen a votar en España. En concreto, en las elecciones locales. Y se lo exige a Sánchez en plena crisis del espionaje con la sospecha general de que es Marruecos el autor de los hackeos a móviles del Gobierno.

Junts señala en un documento registrado en el Congreso que “los derechos políticos son un derecho fundamental que ayuda a la integración y a la cohesión social”. Que “entre 1989 y 1990 España ya había celebrado acuerdos bilaterales reconociendo el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales, bajo el criterio de reciprocidad, con los Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Noruega respectivamente”. Y que “el año 2009 marcó un punto de inflexión en lo referente al reconocimiento de derechos políticos a favor de los inmigrantes en España, mediante la extensión del derecho de sufragio activo en elecciones locales debido a que España suscribió e incorporó a su ordenamiento jurídico doce acuerdos de reciprocidad en materia de sufragio en comicios locales más allá de Europa, de los que seis corresponden a países latinoamericanos: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú”.

Lo cierto es que también se sumaron a la lista Cabo Verde, Islandia, Nueva Zelanda, Trinidad y Tobago y Corea del Sur. Y la culminación de estos acuerdos “fue posible por un contexto político que abogaba por avanzar en esta línea, como por ejemplo la aprobación del Estatuto de la ciudadanía española en el Exterior (Ley 40/2006, de 14 de diciembre)”, afirma Junts.

“No obstante, desde el año 2011 no se han vuelto a celebrar acuerdos internacionales bilaterales con otros países no comunitarios (a excepción de Reino Unido tras su salida de la Unión Europea) y aún quedan sin concluir algunos acuerdos cuyas negociaciones se iniciaron en aquel periodo”. Entre 2009 y 2011 también se iniciaron negociaciones para celebrar acuerdos bilaterales en materia de sufragio local con Argentina, Uruguay, Venezuela, Burkina Faso y Marruecos, los cuales no culminaron, entre otros motivos, por no alcanzarse un acuerdo en los requisitos de reciprocidad o por no ser aprobados por las Cortes Generales.

Para Junts, “la participación política de los extranjeros en una comunidad local es clave para forjar una integración sólida en la comunidad de acogida. Asimismo, asegurar a los extranjeros el derecho a la participación política local sin diferenciarlos por su origen de sus homólogos extranjeros y en condiciones similares a los ciudadanos nacionales, es primordial para aumentar su sentimiento de pertenencia a ella y su valor para la sociedad de acogida”.

Y, por todo ello, el partido de Puigdemont pide a Pedro Sánchez que impulse “acuerdos internacionales bilaterales de reconocimiento del derecho al sufragio local, tanto activo como pasivo, con más países no miembros de la UE, tomando en consideración, especialmente”, aquellos países en los que sus nacionales “conforman una comunidad significativa de extranjeros con autorización de residencia en España”. Y Junts concreta señalando que se deben “retomar los procesos de negociación de los acuerdos internacionales bilaterales sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, iniciados en 2011 y pendientes de culminación, en concreto con Venezuela, Marruecos, Argentina y Uruguay”.