Seguridad Nacional desmonta la excusa del cambio climático: el 60% de los incendios se cierran sin causa conocida

En su último informe, Seguridad Nacional advierte sobre el desafío de los incendios forestales que, año tras año, devoran España. El departamento adscrito a Presidencia lanza además un aviso a las autoridades: según las estadísticas, «en aproximadamente dos terceras partes de los incendios forestales registrados no se llega a establecer la causa que lo originó». Y esto, señala, «pone de manifiesto, por una parte, la gran dificultad que conllevan este tipo de investigaciones y, por otra, que es preciso hacer un mayor esfuerzo en los aspectos relacionados con este ámbito».

En cada visita a las zonas arrasadas por los incendios, Pedro Sánchez insiste, en cambio, en el cambio climático como culpable de los fuegos. En este marco inscribe su petición de un pacto de Estado contra la autodenominada «emergencia climática».

El Partido Popular considera, no obstante, que se trata de «un mantra» del presidente socialista para evitar que se hable de su «mala gestión» y de lo que «no hacen y de lo que dejan de hacer» en materia de prevención de incendios. Su portavoz, Ester Muñoz, ha sostenido este mismo lunes que el Ejecutivo recurre a esa excusa para no hablar de que no se realizaron las obras necesarias para evitar una riada como la provocada por la DANA o de que no se han modernizado los hidroaviones, a pesar de que, según ha dicho, el propio Gobierno reconoció la urgencia de hacerlo, como reveló OKDIARIO.

También este lunes, Sánchez ha vuelto a reiterar su propuesta del pacto de Estado. «Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado. Frente a las desigualdades, pacto de Estado y frente al negacionismo y la inacción, pacto de Estado», ha remarcado. El socialista ha advertido de que «la emergencia climática mata». Sin embargo, no ha asumido responsabilidad alguna por las deficiencias en la prevención de incendios, o los absoletos medios para la extinción.

Contrato extinguido

Según reveló El Mundo, España cuenta en esta campaña con apenas siete aviones anfibios operativos -las aeronaves más eficaces en la lucha contra el fuego-. El Gobierno llegó a disponer de 18 aviones de este tipo y, en 2022, ya reconocía en un documento oficial que «la operatividad de la flota estatal se ha visto mermada por la existencia de obsolescencias y averías recurrentes como consecuencia de su envejecimiento, que hacen imprescindible su resolución». Así lo recogía en un expediente abierto con urgencia hace cuatro años para la modernización de los aviones anfibios que, sin embargo, se declaró extinguido hace unas semanas.

Seguridad Nacional incide en que «los incendios forestales se mantienen como uno de los principales problemas a los que se enfrenta España en la época estival, por cuanto generan una gran alarma social no sólo por su impacto sobre el medio ambiente, sino también por la amenaza directa que representan para la seguridad de las personas y los bienes».

Si bien afirma que «la situación meteorológica durante el período de mayor riesgo de incendios (verano) ha tenido una correlación directa con el desarrollo de los grandes incendios forestales registrados», también se pone el foco en la deficiente investigación e impunidad ante los fuegos.

«La estadística disponible de campañas anteriores evidencia que en aproximadamente dos terceras partes de los incendios forestales registrados no se llega a establecer la causa que lo originó. Ello pone de manifiesto, por una parte, la gran dificultad que conllevan este tipo de investigaciones y, por otra, que es preciso hacer un mayor esfuerzo en los aspectos relacionados con este ámbito», recoge el documento.

«Factor humano»

«En aquellos incendios en los que se ha podido determinar las causas que los han propiciado, se pone de manifiesto que el factor humano se encuentra presente en el 72% de los sucesos. Esto confirma que las conductas humanas, ya sean imprudentes, involuntarias o deliberadas, siguen siendo el principal desencadenante en los incendios esclarecidos», informa también este departamento.