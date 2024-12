La nueva vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha guardado silencio este miércoles en sesión al control en el Congreso de los Diputados sobre las ayudas y contratos públicos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha otorgado a empresas de su familia, reveladas por OKDIARIO.

A diferencia de su respuesta a Paloma Martín (PP) la semana pasada en el Senado, donde reconoció implícitamente las ayudas, pero desde otros ministros, no el suyo, esta vez ha optado por esquivar el asunto, limitándose a decir que «no tomaré decisiones que vayan en contra ni a favor de ningún interés personal».

En el Pleno del Congreso, Jaime de Olano, portavoz adjunto del PP y diputado por Lugo, ha pedido explicaciones a Aagesen tras las informaciones de OKDIARIO, haciéndose eco, por ejemplo, de las ayudas y contratos que han obtenido en estos años la empresa del marido de la ministra y la de su hermano mayor, por un importe total que se eleva a los 3 millones de euros.

«Sabemos que desde que usted se incorporó al Ministerio para la Transición Ecológica, su familia más directa ha recibido casi dos contratos públicos por mes, ya son más de cien contratos, eso sí que es economía circular, y familiar; ésa es la forma de actuar del señor Sánchez y de su Gobierno con la familia; el problema es que no es con todas las familias, sino con la familia propia y la socialista», ha señalado.

Junto a ello, Olano ha dicho que sentiría «vergüenza» de actuar como la ministra, que además de las ayudas públicas a la empresa de su marido, Diego Fernández-Polanco, dadas por su Gobierno, también participó como responsable del Ejecutivo en un reconocimiento a su suegro.

«Con estos antecedentes, usted sí cumple con los estándares éticos de este Gobierno, el de Sánchez», ha ironizado Olano, añadiendo: «Pero no con los de ningún otro gobierno de la democracia», ha remachado.

Además, el diputado del PP ha recordado a la sustituta de Teresa Ribera que se ha incorporado a «un Gobierno que rebaja las penas a la corrupción e indulta a los corruptos; un Gobierno para el que la prensa libre y los jueces son los enemigos, y los corruptos son destacados miembros de ese mismo gobierno o del Comité Federal del PSOE; un Gobierno con un presidente más preocupado por un dictador muerto hace 50 años que por las más de 220 víctimas de la riada de Valencia del pasado mes», ha lamentado.

En su réplica, Aagesen ha afirmado que en estos duelos con la oposición en sede parlamentaria le gustaría «escuchar propuestas para mejorar la vida» de los ciudadanos, ya que, ha remarcado, encabeza una cartera llena de «oportunidades».

Junto a ello, la vicepresidenta tercera ha esgrimido que «tengo muchos principios», como «la defensa del interés general y público». «Me van a encontrar trabajando, buscando soluciones, desde la honestidad y el respeto máximo al conocimiento científico. Me van a encontrar desde la integridad, no tomaré decisiones que vayan a favor ni en contra de ningún interés personal. Espero dignidad, respeto a la verdad y no a la falsedad, respeto a la información veraz. Ahí es donde me van a encontrar», ha manifestado.

«No contesta»

Tras ello, Olano ha reprochado a la ministra que «no contesta a la oposición» en relación a las subvenciones y préstamos que han recibido dos empresas vinculadas a su familia desde hasta siete ministerios distintos en los últimos seis años. Con la llegada de los socialistas al poder, Sara Aagesen fue nombrada asesora del Gabinete de la ministra de Transición Ecológica y en 2020 pasó a ser secretaria de Estado de Energía hasta el pasado 24 de noviembre.

De otro lado, la vicepresidenta tercera ha negado cualquier tipo de «presión» en su ministerio en favor de la trama del caso Koldo. Mientras que el PP le ha recordado que la licencia a la empresa Villafuel del presunto conseguidor Víctor de Aldama salió de su departamento.

«El equipo del Ministerio ha obrado siempre según los procedimientos y sin ninguna presión de ningún tipo, se lo puedo asegurar», ha sostenido este miércoles la ministra durante su primera sesión de control al Gobierno en el Congreso.

«¿Se ha reunido con alguien de la trama corrupta con usted o con algún colaborador suyo? ¿Recibió instrucciones de la señora Ribera o de algún otro miembro del PSOE respecto de la trama corrupta del PSOE?», fueron algunas de las preguntas lanzadas aquí a Sara Aagesen, interrogada al respecto tanto por Olano como por la diputada y compañera de bancada en el Grupo Popular Pilar Alía.