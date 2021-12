Pedro Sánchez asegura que no hay problemas de suministro de gas natural. Pero lo cierto es que, con la temporada de frío ya encima de los hogares españoles, el tubo de distribución del gas natural ha vuelto a mínimos, como ya ocurriera hace aproximadamente un mes. Pero, en esta ocasión, ha sido más grave que a finales de noviembre. El tubo llegó a un nivel de 2.674 GWh y quedó en situación preocupante durante cinco horas de la mañana pese a haberse ordenado compras extraordinarias el día previo, el domingo 19 de diciembre, como ha adelantado en exclusiva OKDIARIO. Ese nivel de gas es el que el propio indicador de Enagás califica con ese término de «alerta».

La llegada de gas por los tubos procedentes de Argelia ha bajado considerablemente. La propia previsión de Enagás plasmada en su informe Winter Outlook anticipada una caída de la llegada de gas por los tubos españoles de un 35%. El principal gasoducto que importa gas hacia España, el del Magreb, de hecho, ha sido cerrado por Argelia. Y el segundo procedente de este país, el tubo que entra por Almería, ha registrado momentos puntuales de bajada del flujo, como ya ha publicado este diario mostrando los documentos oficiales de la bajada de suministro.

Ahora el problema se confirma y consolida. Hace un mes el sistema dio un primer aviso. Dos días alternativos marcaron bajadas del nivel de gas coincidiendo con subidas de la demanda por pequeñas puntas de frío.

Ahora la cosa ha ido a más. El pasado domingo 19 de diciembre el sistema gasista español tuvo que dar órdenes extraordinarias de compra para llenar la red de distribución interna de este carburante, como ya ha publicado OKDIARIO.

El documento oficial, mostrado por este diario, reconocía el siguiente texto: “El Gestor Técnico del Sistema tiene previsto realizar acciones de compra en el mercado organizado, a lo largo de toda la sesión de negociación del mercado continuo del día 19 de diciembre, de los productos intradiario y diario”. El aviso se lanzaba para que “los agentes del mercado que estuvieran interesados en depositar ofertas de venta en el libro de ofertas de la plataforma de trading de MIBGAS a lo largo de dicha sesión” lo hicieran y solventaran el problema.

La justificación no dejaba gran lugar a dudas. “El nivel de existencias de la red de transporte podría situarse al final del día de gas fuera de la Banda de Indiferencia (BI)”. Esa banda es la normal del sistema. Por debajo de ella se encuentra el nivel de aviso y el de alerta. Los gráficos de Enagás se refieren a ese segundo nivel de aviso como de vigilancia. Pero es que los niveles marcados de flujo en el tubo no se quedaron en el nivel de aviso o vigilancia. Pasaron directamente al de alerta, como puede verse en el documento que publica hoy este diario. Las compras se ordenaron. Y llegaran o no llegaran en el volumen demandado, lo cierto es que el tubo de gas no solventó sus problemas. El lunes, entre las 6:00 y las 11:00 de la mañana se situó en niveles mínimos de franja de alerta: llegó a los 2.674 GWh. Y eso que el nivel mínimo establecido en la medición estándar es de 2.703 GWh.

Escena habitual

La escena se ha empezado a convertir en habitual en esta campaña de frío en España. De hecho, dos días de punta de demanda previos dejaron ya en evidencia las tensiones del sistema. Los días previos fueron el 24 de noviembre -con un nivel de 1.666 GWh- y el 30 de noviembre -1.792 GWh-. Fueron dos días con frío, con aumento notable de consumo de gas, pero nada que ver con lo que se puede producir a finales del próximo mes de enero, según las previsiones del sector. Y sólo con esos dos días ya se generaron caídas del flujo de gas y restricciones en la entrada por el tubo Medgaz, el único grande que queda abierto para España. Un panorama poco optimista que tumba las supuestas garantías de Pedro Sánchez de que no hay riesgo de cortes.

Ahora, ese panorama se confirma con otro día de flujo claramente reducido. Especialmente, porque fue justo después de ordenar comprar extraordinarias por parte de Enagás.