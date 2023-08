Sánchez remite una propuesta por escrito a Puigdemont tras la mediación directa de Díaz con Waterloo

La última bala de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont se llama Yolanda Díaz. La líder de Sumar y Jaume Asens, designado negociador jefe de Sumar con Waterloo y amigo personal del ex president, se han movido en las últimas horas para tratar de convencer a Puigdemont de que apoye al PSOE en la constitución de la Mesa del Congreso.

Díaz y Asens, según ha podido saber OKDIARIO, hablaron por teléfono con el fundador de Junts per Catalunya para mover a sus siete diputados de la abstención al sí. La relevancia del apoyo de Puigdemont es total pues, sin él, el PSOE no logrará el control del máximo órgano de poder de la Cámara Baja ni la propia investidura. Ni tampoco el hipotético Gobierno de coalición entre el PSOE y el conglomerado de Sumar.

Tras mantener una conversación telefónica este mismo miércoles, a media tarde, la vicepresidenta en funciones llamó a Moncloa y trasladó a Pedro Sánchez que tenía que moverse. Fue entonces cuando el PSOE entendió que la negociación de Félix Bolaños con Junts no había servido para nada. El líder socialista, consciente de lo delicado de la situación, exhortó a sus propios negociadores a «ir con todo». Es decir, a trasladar incluso un documento a Puigdemont para abordar las peticiones de Junts. La negociación se desarrolla en el más absoluto secretismo y, al cierre de esta edición, esas propuestas no habían trascendido.

Díaz tomó la iniciativa en la negociación con Junts al margen de un PSOE que oficialmente sigue negando a Sumar como interlocutor en su nombre. Pero la realidad es la que es y con un Puigdemont «completamente enrocado», la vicepresidenta en funciones movió ficha para ablandar al ex president. El movimiento ha provocado la reacción en las filas socialistas y de ERC, que no decidirá su voto hasta unas horas antes de la sesión en el Congreso. La noche, explican en Ferraz y en Waterloo, «será larga» y «con muchos mails». En Junts no se oculta que «la desconfianza existe» y siguen mirando de reojo «al trilero» de Sánchez. Ya casi al borde de la medianoche en el PSOE nadie se daba por vencido, aunque el núcleo duro de Junts se decantaba unas horas antes por no apoyar la elección de Armengol.

Línea con Waterloo

Fuentes próximas a Díaz confirman a este periódico que la líder de Sumar contactó a lo largo de la jornada de este miércoles con Waterloo. Lo hizo, según varias fuentes «a título personal»: descolgó el teléfono junto a Asens para «convencer» al ex president de la Generalitat de la «importancia» de permitir una Mesa «progresista» en el Congreso. Los siete diputados independentistas son imprescindibles para que Francina Armengol, ex presidenta socialista de Baleares y candidata de Pedro Sánchez, se convierta en presidenta del Congreso. Un apoyo que es de vital importancia para los dos partidos que pretenden formar coalición de Gobierno, ya que sin el control de la Mesa el día a día del Ejecutivo se ve muy mermado en la tramitación legislativa. La inhibición de los junteros, tal como avanzó OKDIARIO hace unos días, auparía a la número dos del PP, Cuca Gamarra, a la dirección de la Cámara Baja.

Aunque en las últimas horas la líder de Sumar y Pedro Sánchez se han intercambiado algunos mensajes, en el PSOE niegan que Yolanda Díaz hubiera actuado a petición del presidente del Gobierno en funciones. Pero los hechos les desmienten. Pues el presidente del Gobierno en funciones cambió su estrategia tras la mediación de Díaz. Ferraz, aún así, insistía a última hora que «todo lo que haya hecho ha sido como líder de Sumar». Díaz, prácticamente desaparecida durante las negociaciones para la Mesa, trata así de lograr un poco de foco mediático. Intentando convencer a Puigdemont y convirtiéndose de esta forma en la clave que pudiera salvar la candidatura de la socialista Armengol a presidir la Cámara. Anotándose un tanto que «si lo consigue, se lo hará pagar a Sánchez».

Coalición Canaria

Si bien con Junts ha sido Díaz la que ha intentado el acercamiento en las últimas horas, constatada la dificultad de cerrar a un acuerdo por parte del ministro Félix Bolaños, el ministro socialista y su entorno aprovecharon la jornada de ayer miércoles para intentar ablandar a Coalición Canaria. Conscientes en Moncloa de que la abstención de Junts revaloriza al máximo el voto de la diputada nacionalista Cristina Valido. La única diputada del partido que gobierna Canarias junto al PP es imprescindible para un bloque y otro. Su apoyo al PP, con quién Coalición Canaria gobierna conjuntamente el archipiélago, haría presidenta a Cuca Gamarra. Su abstención, sin embargo, empataría ambos bloques a 171 y la repetición se tendría que repetir hasta lograr un difícil desempate.

En Coalición Canaria, al cierre de esta edición ayer miércoles, acusaban al PSOE de «inmovilismo». Y especialmente trasladaban el malestar del presidente autonómico y líder del partido, Fernando Clavijo, por «el ninguneo» al que le ha sometido Pedro Sánchez. Por no haber aprovechado su estancia en La Mareta (Lanzarote) para haber cortejado a un socio que puede ser imprescindible tanto para la formación de la Mesa como del Gobierno. Cabe recordar que en los años anteriores, con un presidente socialista al frente del gobierno canario, Sánchez sí se reunía con el antecesor de Clavijo Ángel Víctor Torres. Más allá de eso, en una segunda oportunidad dada este miércoles por los nacionalistas a Sánchez, el PSOE se negó a ceder un sillón al PNV. Lo que provocó que las negociaciones prácticamente se rompieran. Y dejasen en suspenso el voto de CC.