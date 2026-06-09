Sánchez regala exenciones fiscales al Primavera Sound y se las niega a la Escuela de Salamanca reivindicada por el Papa

El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido exenciones fiscales al festival Primavera Sound, que el propio jefe del Ejecutivo visitó por sorpresa en la noche del pasado sábado junto a su mujer, Begoña Gómez, mientras se las ha negado a la Escuela de Salamanca reivindicada por el Papa León XIV este lunes en las Cortes Generales.

El Ejecutivo socialcomunista ha excluido al V Centenario de la Escuela de Salamanca, una efeméride impulsada por el Ayuntamiento de la ciudad, la Universidad de Salamanca, la Junta de Castilla y León y los Dominicos, de la lista de acontecimientos de «excepcional interés público» que gozan de incentivos fiscales.

El V Centenario de la Escuela de Salamanca no aparece recogido en el Real Decreto-ley 12/2026, de 26 de mayo, el último por el que se han declarado diversas iniciativas y programas como «acontecimientos de excepcional interés público». Tampoco figura en el anterior Real Decreto-ley 8/2025, de 8 de julio, donde sí consta como beneficiario el evento «Primavera Sound, created in Barcelona».

Sánchez y su mujer visitaron este festival de música internacional el pasado sábado en el Parc del Fòrum en Barcelona, junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que Moncloa usó como coartada para justificar el vuelo del presidente y su esposa en el Falcon (avión oficial del Ejército) desde Madrid pese a tener características de un desplazamiento de ocio, de carácter personal. Sánchez y Begoña fueron escoltados, además, por una amplia comitiva de al menos 7 coches, 2 furgonetas, una patrulla de los Mossos y un helicóptero.

El Real Decreto-ley 8/2025, de 8 de julio, dice que el evento «Primavera Sound, created in Barcelona» conmemora que «el festival Primavera Sound, cumple veinticinco años en 2027, como festival con un impacto social, económico y cultural de gran magnitud en la ciudad de Barcelona. Se persigue apoyar y potenciar la celebración de este aniversario, insistiendo en la proyección internacional de nuestra industria musical».

Estos reales decretos-leyes de concesión de exenciones fiscales subrayan que «en el marco de las efemérides, actividades y proyectos culturales, deportivos, científicos o tecnológicos que tienen lugar en España, algunos de ellos ameritan ser considerados como acontecimientos de excepcional interés público».

Todos los eventos y programas que se recogen en dichos reales decretos-leyes «comparten una naturaleza excepcional, derivada de su relevancia cultural, deportiva, su dimensión internacional, su incidencia económica y el impacto social que generan. Su carácter extraordinario justifica la necesidad de formalizar su consideración como acontecimientos de excepcional interés público y, además, ha de hacerse con carácter urgente para llegar a tiempo de las fechas conmemorativas», subraya el Gobierno.

Junto a ello, a la hora de justificar tales exenciones tributarias, el Ejecutivo señala que «el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece como mecanismo de apoyo a los acontecimientos de esta naturaleza un conjunto de incentivos fiscales específicos aplicables a las actuaciones que se realicen para asegurar el adecuado desarrollo de los mismos».

Sin embargo, el V Centenario de la Cátedra de Francisco de Victoria en la Universidad de Salamanca, que se conmemora este 2026, no ha tenido la misma consideración por parte del Gobierno.

Discurso histórico

A diferencia del Ejecutivo de Sánchez, el Papa León XIV sí dio especial importancia a la Escuela de Salamanca en su discurso histórico pronunciado este lunes en el Congreso y el Senado. La primera vez que un pontífice se dirige en las Cortes Generales a los miembros del Gobierno, diputados y senadores españoles.

«Al hablar hoy de la persona humana, esta memoria conduce naturalmente a Salamanca y al pensamiento que allí maduró», afirmó el Papa en su discurso en el Congreso de los Diputados.

«Desde España, la reflexión de la Escuela de Salamanca —y de manera particular fray Francisco de Vitoria, junto con otros dominicos y jesuitas— contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes», prosiguió el Papa.

«La razón moral»

«Ese anhelo sigue hablando también hoy: que la dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ésta es una de las grandes herencias de España: haber unido la acción histórica con la lucidez de la razón moral», enfatizó el Santo Padre.

«Aquella contribución, nacida a orillas del Tormes, trascendió las aulas y las bibliotecas, y llegó a formar parte de una conciencia más amplia, compartida por la comunidad internacional que sigue preguntándose cómo construir la paz sobre el reconocimiento de la persona y no sobre la imposición de la fuerza», sentenció el Papa Prevost.

Cabe apuntar también que el PP en el Senado presentó una moción el pasado febrero instando al Gobierno a promover la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, un texto que salió aprobado con la mayoría absoluta de los populares, mientras que el PSOE se abstuvo. Sin embargo, el Ejecutivo ha hecho oídos sordos a este emplazamiento de la Cámara Alta, según denuncia el Partido Popular.