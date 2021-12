Pedro Sánchez ha dado orden al PSOE de preparar una reforma legal que acabe de facto con las posibilidades de repatriar menas. Su grupo en el Senado trabaja ya en esta dirección y pretende “reducir de nueve meses a quince días el plazo para proceder a repatriar a las niñas, niños y adolescentes junto a sus madres y/o padres”.

Todo se encuentra ya redactado en el informe de la ponencia de reforma de la legislación de extranjería que tramita el PSOE en el Senado. Allí, uno de los puntos detalla, en el apartado referido a “las niñas, niños y adolescentes migrantes”, el siguiente redactado textual: “Reducir de nueve meses a quince días el plazo para proceder a repatriar a las niñas, niños y adolescentes junto a sus madres y/o padres”.

Fuentes policiales han explicado a OKDIARIO que este periodo, de facto, anula la práctica totalidad de posibilidades de repatriar a los menas: “Vienen sin documentación. Y cualquier gestión con los países de posible procedencia se convierte en un maratón sin fin. Muchos no carecen de registros informáticos y muchos otros no tienen ningún interés en dar información urgente”.

La reforma legal, de este modo, puede provocar la imposibilidad de repatriación en un momento en el que las cifras récord de llegada de inmigrantes en patera registradas el pasado año se han desbordado por completo. La reforma legal no acaba ahí. El resto de los postulados plasmados en el informe de la ponencia van en la misma dirección. Así, se exige “sustituir por su carácter deshumanizador, el término MENA y referirse, en el conjunto de normativas, protocolos, programas y comunicaciones, a ellas y ellos como niñas, niños y adolescentes migrantes son acompañados”. Las siglas MENA simplemente plasman la expresión «menores extranjeros no acompañados”.

Además, la reforma socialista pretende “homogeneizar las pruebas de determinación de edad de menores migrantes no acompañados, eliminando las pruebas oseométricas e incorporando las resoluciones del Comité de Derechos del Niño respecto al criterio de determinación de la edad”. Traducido: que el criterio médico deja de ser el que determinante.

La reforma quiere igualmente “desarrollar, previo estudio y diagnóstico de perfiles, programas de intervención para atender las diferentes necesidades y perfiles de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados”; “implementar mecanismos de regularización expeditivos, flexibles y simplificados para la infancia nacida o no en España y, en especial, para aquella descendiente de personas migrantes”; y “establecer la obligatoriedad de las administraciones públicas en la tramitación de la autorización de residencias a niñas, niños y adolescentes no acompañados antes de cumplir los 18 años”.

El PSOE quiere igualmente “establecer una estandarización de centros de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en toda España”; “adoptar un plan nacional de acción general unificado y común para todos los centros de protección de menores que atiendan a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. En él se deberá incluir como punto esencial la implementación de la coordinación, así como el correspondiente diagnóstico y proyecto de intervención individual”; y “garantizar la inclusión de niñas, niños y adolescentes migrantes en situación irregular en aras al acceso efectivo al derecho a la educación (impedimentos para acceso a exámenes oficiales, certificaciones o ayudas públicas), a la salud (atención en centros de salud, atención de la salud mental), entre otros”.

Por último, el PSOE ha plasmado entre sus exigencias regulatorias para los inmigrantes, en concreto las de los menas la “prohibición de la detención de niñas, niños y adolescentes” inmigrantes “por debajo de 18 años”. El documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, parte de la Ponencia de Estudio que Aborde el Fenómeno Migratorio de Manera Integral. Dicha ponencia se ha creado en el Senado.

El PSOE ha encontrado ya el rechazo frontal del PP a sus propuestas.