Un anuncio en 2018, otro en 2021 y dos, seguidos, en 2023. En total: una promesa de 213.000 nuevas viviendas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado, en lo que va de legislatura, hasta cuatro comunicados diferentes sobre la construcción de nuevos bloques residenciales. La cifra total de inmuebles prometidos en estos últimos cinco años por Sánchez y su equipo asciende hasta los 213.000. El problema radica en que Gobierno todavía no ha hecho entrega de una sola llave. Así lo denuncian las entidades económicas, inmobiliarias y los miembros de la oposición que cuestionan, incluso, que se haya comenzado a construir la gran mayoría de bloques prometidos.

Primera promesa

El 12 de julio de 2018, el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció en la comisión parlamentaria de su ramo la construcción de un primer lote de nuevas viviendas. «Una de las medidas a medio y largo plazo serán un plan de 20.000 viviendas en alquiler a precios asequibles, destinadas de forma indefinida al alquiler con renta o precio limitado en los municipios con demanda acreditada y donde los precios se estén incrementando con mayor intensidad», declaró Ábalos ante el resto de diputados. Al tratarse de una medida a «medio y largo plazo», todas las partes interesadas aguardaron pacientemente a que el Gobierno diera alguna novedad al respecto.

Segunda promesa

Esa actualización no llegó hasta el 24 de marzo de 2021, tres años después de la primera promesa. En esta ocasión, el propio Ábalos aprovechó un turno de réplica en el Congreso para anunciar el nuevo propósito del Ministerio de Fomento: construir 100.000 viviendas más, a pesar de que aún no se había entregado ni una sola llave de las 20.000 primeras. «Seguimos impulsando medidas para facilitar el acceso al alquiler, especialmente a los vulnerables. Lo haremos con la nueva Ley y aumentando la oferta de vivienda, creando un verdadero parque público y potenciando el fondo social de vivienda, con un objetivo: 100.000 viviendas», comentó el ex ministro desde su escaño.

Tercera promesa

Al igual que ocurrió con el primer anuncio, no hubo ninguna novedad al respecto de esas 120.000 viviendas. El silencio como respuesta siempre que la oposición preguntaba al Gobierno sobre este tema. Un silencio que se rompió el pasado domingo, 16 de abril, dos años después del anuncio de la segunda promesa.

«Quiero deciros que en la semana en la que hemos aprobado la primera ley de la Vivienda de toda la democracia, vamos a ir más allá. El próximo martes, en el Consejo de Ministros y de Ministras, vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas», prometió Sánchez durante un mitin y ante los militantes del PSOE, que se pusieron en pie para ovacionar a su secretario general. Un anuncio que hace un total de 170.000 viviendas y de cero llaves entregadas.

Cuarta promesa

Rompiendo la dinámica anterior, el último anuncio de nuevas viviendas no ha sido precedido por un largo periodo de silencio. En lugar de tres años, Pedro Sánchez sólo ha tardado tres días en volver a incrementar el número de pisos que su Gobierno pretende construir antes de que termine la legislatura. «Vamos a seguir construyendo el quinto pilar del Estado del Bienestar. Además de las 50.000 viviendas de la Sareb, vamos a financiar la promoción de 43.000 nuevas viviendas destinadas a alquiler social y alquiler a precios asequibles», anunció el presidente del Gobierno este miércoles, 19 de abril, desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

La suma de las cuatro promesas, repartidas de manera desigual entre los cinco años que van de legislatura, asciende hasta un total de 213.000 viviendas. Desde la oposición y desde el sector de la construcción lamentan que, a fecha de hoy, el Gobierno no haya hecho entrega de ni una sola llave de estas miles de viviendas en las que, en teoría, trabaja el Ejecutivo desde julio de 2018.

La oposición

Cuca Gamarra, la portavoz del PP en el Congreso, ha tachado la política de vivienda de Sánchez como «una de las grandes mentiras del Gobierno». «Como ya nos tiene acostumbrados, Sánchez no ha cumplido ninguna de las promesas que ha realizado en materia de vivienda. Ni una sola promesa cumplida, ni un solo piso y ni una llave entregada», ha criticado la Secretaria general del PP.

En la misma línea se ha mostrado Juan Bravo, vicesecretario económico del PP, quien ha ironizado con la modestia de las promesas del Gobierno. «Lo que no se entiende es que se limiten a anunciar 50.000 viviendas más. Ya puestos, deberían decir que van a hacer 200.000, que lo digan de golpe. Total, no van a cumplir ninguna de las dos promesas», ha criticado Bravo en rueda de prensa.

El sector de la construcción también se ha mostrado molesto por «el uso propagandístico que está haciendo Sánchez de la Vivienda». Fuentes del sector aseguran su convencimiento de que Sánchez no entregará ni una sola llave en lo que queda de legislatura, «ya que la situación actual no le da condiciones para hacerlo».