Sánchez llama a “no confiarse” el 28A porque “la derecha juega a la abstención”

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha llamado a que “no nos confiemos” por las encuestas de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril y ha advertido que “la derecha juega a la abstención porque saben que si hay movilización el PSOE va a conseguir una gran representación parlamentaria”.

Sánchez ha participado este viernes en un acto del partido que se ha celebrado en el pabellón Navarra Arena de Pamplona. Un acto en el que también han intervenido la candidata socialista al Gobierno de Navarra, María Chivite; los cabezas de lista por la Comunidad foral al Congreso y el Senado, Santos Cerdán y Toni Magdaleno; y la candidata al Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín.

Sánchez ha afirmado que en los comicios de abril “no son unas elecciones más” sino que “nos estamos jugando qué tipo de país queremos: una España en la que quepamos todos o solo los que se sacaron la foto en la plaza de Colón”. Por este motivo, ha apelado a la “España de izquierdas” pero también “a la que no está afincada en la izquierda” porque “si quieren que España avance tienen que dar un paso adelante y confiar en el PSOE el 28 de abril”.

En este sentido, ha destacado que el 28 de abril “tenemos que reivindicar el poder transformador de la política y dar la espalda a los que han reducido la política a la crispación y el insulto”.

Pedro Sánchez ha afirmado que no entiende “por qué me han pedido elecciones después de la moción de censura” porque la propuesta de PP y Cs es “frenar el proyecto del PSOE”. Al respecto, ha señalado que el 28 de abril “tenemos que movilizarnos para que España no frene, continúe avanzando y nadie quede atrás”.

Sánchez ha advertido que “hay una pulsión reaccionaria muy fuerte para excluir” haciendo referencia al “cordón sanitario” que ha establecido Ciudadanos con el PSOE.