Sánchez lee OKDIARIO: recurre a una entrevista de Inda a Feijóo para atacarle por prometer la final del Mundial en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido este jueves en el Congreso de los Diputados a una entrevista del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, el pasado 10 de agosto para atacarle por prometer que la final del Mundial de fútbol de 2030 se jugará en España y no en Marruecos. Estos dos países, junto con Portugal, son los organizadores de este campeonato designados por la FIFA.

Ha sido en el turno de réplica del jefe del Ejecutivo, cuando ha mirado los papeles que ya traía escritos de antemano, y ha señalado: «Llega el señor Feijóo, y en una entrevista, parafraseando al señor Suárez, dice lo siguiente: ‘Puedo prometer y prometo que la final del Mundial será en España’. Pero si el señor Feijóo no manda ni en su propio partido, va a mandar en la FIFA…», ha manifestado Sánchez haciendo una mueca bufa. Y ello, al día siguiente de que decenas de alcaldes del PSOE desoyeran al propio líder socialista y su Ejecutiva y secundaran las concentraciones en apoyo a Ceuta a lo largo y ancho de España.

En su intervención, el presidente socialista ha omitido la referencia a OKDIARIO, el mismo periódico que publicó este verano imágenes exclusivas de sus baños en la Residencia Real de La Mareta, en Lanzarote (Canarias), mientras la inseguridad se apoderaba de Ceuta tras la llegada de 80.000 inmigrantes irregulares desde Marruecos. Unas vacaciones que Sánchez se negó a interrumpir.

Las cámaras del hemiciclo han captado, además, cómo el propio Feijóo ha contestado a Sánchez desde el escaño: «¿Y qué pasa?», reafirmándose así en lo defendido en dicha entrevista en OKDIARIO y reprobando el nivel de debate de Sánchez con Ceuta invadida. Es decir, la escena dejó a un presidente del Gobierno haciendo chanzas en el Congreso cuando debía estar aclarando -algo que no hizo- por qué desprotege a los ceutíes mientras exculpa a Marruecos.

La entrevista publicada el pasado 10 de agosto en este periódico recogió este pasaje:

PREGUNTA.- En estos momentos hay más posibilidades de que la final del Mundial se celebre en Rabat o en Casablanca que en Madrid o en Barcelona. ¿Qué va a hacer usted para frenar eso? Porque el Gobierno no está haciendo absolutamente nada.

RESPUESTA.- Si hay una cuestión que debería estar clara es dónde se va a celebrar la final. La final se tiene que celebrar en España porque España es la primera potencia mundial en fútbol.

P.- Además, inicialmente era el Mundial de España, luego se añadió Portugal y luego agregamos a Marruecos.

R.- Correcto. Por tanto, se puede discutir dónde se juega con unas selecciones u otras. Pero la final es en el país anfitrión y el país anfitrión es España. Adicionalmente se han incorporado Portugal y Marruecos y me parece bien. Pero este tipo de cuestiones no se pueden discutir.

P.- Y parafraseando al gran Adolfo Suárez, ¿usted puede garantizar y garantiza que la final del Mundial de España, porque seguramente usted va a ser presidente, será en Madrid o en Barcelona?

R.- Mire, parafraseando a Suárez, yo puedo prometer y prometo que siendo España la primera potencia mundial en fútbol no hay ninguna alternativa a que España acoja la final del Mundial. Hay razones objetivas, hay razones históricas, hay razones de cómo se construyó la candidatura. España es uno de los grandes países del mundo en capacidad logística para la organización de eventos deportivos, olimpiadas incluidas, de este tenor. Reitero, si hay alguna duda podrá ser dónde se celebran otros partidos pero la final se celebra en España porque España es el país anfitrión del Mundial y es la primera potencia mundial en fútbol.

P.- ¿Usted lo puede garantizar y lo garantiza?

R.- Yo acabo de decir que puedo prometer y prometo, parafraseando al presidente Suárez, que la final del Mundial será en España. Por historia, por derecho y por prelación en la organización del Mundial.