Sánchez incumple dos veces en menos de 24 horas su remendación de no llevar corbata

Consejos vendo que para mí no tengo. El presidente del Gobierno hace bueno el famoso dicho español. Pedro Sánchez ha vuelto a lucir una de sus corbatas en su visita a Bosnia y Herzegovina escasas horas después de recomendar a los españoles que no usen esta prenda para ahorrar energía con el consumo de aire acondicionado. En la intervención oficial sin preguntas tras reunirse con los tres presidentes de la presidencia colegiada del país, Sefik Dzaferovic, Zeljko Komsic y Milorad Dodik, en Sarajevo, el jefe del Ejecutivo ha lucido una corbata morada.

El equipo de Sánchez ha trasladado una completa agenda en los países balcánico. Uno de los momentos claves era este sábado a las 12.45 horas donde se ha dirigido a los medios de comunicación desde la sede de la Presidencia del país. Al aparecer ha llamado la atención sobremanera su look formal. En sus escasos minutos de discurso sólo se ha referido al país que visitaba y la posición favorable de España a que se incorporen a la Unión Europea.

Del mismo modo, como informó OKDIARIO, en el inicio de su gira a los cinco países de los Balcanes Occidentales, ya lució esta prenda. Su primera parada fue una reunión con el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, en el Palacio Srbije, donde no ha dudado en anudarse una corbata. Las redes han estallado ante esta nueva muestra de hipocresía de Sánchez: «Debe ser que allí no hay cambio climático». Otro afirmó: «Desde el Mariscal Tito, nadie hizo tanto».

Tras el encuentro con los tres miembros de la presidencia colegiada de Bosnia y Herzegovina, se reunirá con el presidente y los miembros de la Mesa de la Cámara de los Pueblos, visitará la Biblioteca Nacional de Bosnia Herzegovina, acompañado por la alcaldesa de Sarajevo y, ya por la tarde, participará en una ofrenda floral homenaje a los españoles caídos, en la plaza de España de Mostar y, a continuación, recorrerá el Ayuntamiento de Mostar, junto al alcalde de la localidad, Mario Kordic.

«No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a todos los ministros y a todos los responsables públicos. Y al sector privado, en la medida de lo posible, que cuando no sea necesario no utilicen la corbata y así todos ahorraremos», ha enfatizado. Acto seguido, Sánchez se subió al Super Puma para recorrer 25 kilómetros hasta el aeropuerto después de quitarse la corbata para ahorrar energía.

El PP ha cuestionado el nuevo paquete de iniciativas para el ahorro y la eficiencia energética anunciado por el presidente Sánchez por los «malos precedentes» de sus medidas en este tema. Igualmente, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha cargado contra el jefe del Ejecutivo, tachando de «frivolidad» su gesto de comparecer sin corbata para, según él, contribuir al ahorro de energía.

Críticas

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha esgrimido este sábado que «no es serio» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su balance de gestión del curso político, abogara por quitarse la corbata como medida de ahorro energético: «Es de coña; esto no es serio. No hay corbata que tape el 11% de inflación que se anunció ayer –por el viernes–. Ese es el motivo de todo».

En Fuengirola (Málaga), Bendodo ha insistido: «La realidad es que yo creo que a Sánchez no le llega la camisa al cuello y por eso tiene que quitarse la corbata». Pero, ha apostillado, «sin duda no hay corbata que nos evite su ritmo de creación de impuestos».

En su discurso ha subrayado que este Ejecutivo nacional tiene «una capacidad muy reducida» y ha rememorado que si el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero dio a conocer a todos la palabra prima de riesgo «e hizo que la viéramos todos los días», Sánchez «nos ha recordado los peligros de la inflación disparada». «Sin duda el PSOE es un ‘masterclass’ de todo lo malo de la economía», ha remarcado.

Cobre el balance anual de Pedro Sánchez, el número 3 del PP ha manifestado: «Aparte de la corbata. poco más». A continuación, no obstante, ha apuntado que «si hay que hacer un balance, este es: 24 subidas de impuestos en cuatro años y 39 ministros. Así no se puede avanzar».

En esta línea, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha afeado también las recomendaciones de Pedro Sánchez al considerar que «no parece que la decisión más correcta sea el nudo de la corbata». «El nudo de la corbata no es lo que más le aprieta a las familias andaluzas, es el nudo en el estómago que aparece en muchas familias cuando sus hijos están en paro, tienen más de 50 años y no encuentran una oportunidad de empleo», ha lamentado.