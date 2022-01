Podemos esgrime el “no a la guerra” para rechazar el amparo a Ucrania ante una posible invasión rusa. La ministra de Defensa, Margarita Robles, con el apoyo de Pedro Sánchez, ha comprometido ya el envío de dos buques. Pero, pese a las críticas de los comunistas, el plan del Gobierno es firme. Si hace falta más presencia militar, se enviará. Más barcos o aviones. Y es que el mensaje oficial del presidente, trasladado ya a sus ministros es claro: “Estaremos con nuestros aliados. Hasta donde llegue la OTAN, llegaremos”.

Margarita Robles ya había anticipado que España no rompería sus compromisos internacionales en materia de defensa. España lleva años participando en todos los despliegues que ha organizado la OTAN, y, en este caso concreto, no iba a ser distinto el trato. Por eso se adelantó la salida de los buques Blas de Lezo y Meteoro, una fragata y un cazaminas, tal y como se acordó con la organización.

Pero, si el desafío ruso crece y la OTAN pide más esfuerzo militar de sus socios, España enviará más barcos o aviones a la zona. Ese es el compromiso alcanzado ya con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y, según la versión confirmada oficialmente por OKDIARIO, se va a mantener por mucho que Podemos utilice este asunto para debilitar a su propio socio de Gobierno.

España asume, de este modo, un potencial envío de más buques e, incluso, de aviones de combate: un despliegue aéreo en Bulgaria aprovechando la dotación española que integra cada año en Lituana. España cuenta, además, desde hace seis años con otro continente de 300 personas en Letonia. Y la disponibilidad de los efectivos españoles quedará supeditada a las exigencias de la OTAN.

Postura firme pese a Podemos

Pero esta disponibilidad no sentará bien a los socios comunistas del Ejecutivo. Varios cargos de Unidas Podemos han calificado estos últimos días de «temerario» y «error» el planteamiento de su propio Ejecutivo de ofrecerse a un despliegue militar. Según el partido morado, esa actitud alienta a una «escalada bélica» en Ucrania porque, según los comunistas, se trata de una asunción a ultranza de los intereses de Estados Unidos.

Podemos no ha dudado, de hecho, en resucitar ya el No a la Guerra de la época de Aznar para atacar a Pedro Sánchez y ha llegado a tachar de «bravuconadas belicistas» el envío de tropas al Mar Negro. La postura de Podemos es “cuando menos curiosa”, señala una fuente socialista. “Hablan del no a la guerra cuando quien está amenazando con una acción bélica es Rusia, no la OTAN ni España”.

El ataque de Podemos se ha centrado en la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y quienes más han protagonizado el lanzamiento del lema del no a la guerra han sido el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, y el coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández.

Frente a ello, la uniformidad de mensajes se ha impuesto en esta ocasión en las filas socialistas. Así, la postura de apoyo a la OTAN se ha trasladado ya al Gobierno en bloque y a la estructura de partido del PSOE. Una postura que marca un cierre de filsd imperativo en torno al presidente Pedro Sánchez, porque, como destacan fuentes socialistas, es el jefe del Ejecutivo el responsable de marcar las directrices en materia de política exterior. «No hay ni polémica ni discusión alguna», apuntan en el PSOE, ya que «eso no se regula en el acuerdo de coalición». «Todos saben cómo funcionan las cosas», concluyen.